Meri Deal, la cantante uruguaya que fue relacionada con Franco Colapinto, será telonera de una importante artista internacional

Meri Deal, la cantante uruguaya de 29 años que se hizo conocida como integrante del grupo de cumbia pop Toco para vos, y que a finales de octubre fue vista en una fiesta en México junto a Franco Colapinto, anunció a través de sus redes sociales un importante paso en su carrera artística.

“Me acaban de dar una de las mejores noticias de mi vida. ¿Adivinan que es?“, preguntó a sus más de 300.000 seguidores de Instagram junto a un video que muestra distintas imágenes de ella sobre el escenario.

Luego realizó una publicación en la que reveló que será telonera de Shakira en los shows que la colombiana dará el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

“Me tiemblan las manos mientras escribo esto, siento una emoción tan grande que no me entra en el pecho. Desde que tengo 6 años Shakira fue mi referente. Su disco fue el primero que me regalaron en la vida, y juro que me lo quemé escuchándolo una y otra vez. Me acuerdo de mí, chiquita, cantando arriba de la mesa con un cepillo de micrófono, soñando con escenarios que ni sabía si algún día iban a llegar”, relató Deal.

El posteo de la cantante uruguaya Meri Deal en el que anunció que será la telonera de Shakira

“Hoy les cuento algo que esa niña jamás se hubiera animado a decir en voz alta: ‘Voy a abrirle el show a Shakira en Uruguay’. Todavía no lo termino de procesar. Siento que vengo manifestando esto desde siempre, desde ese primer día en el que la escuché y dije ‘yo quiero hacer esto, quiero vivir de la música’. Y ahora, acá estoy, con este sueño hecho realidad", expresó la cantante, emocionada por la posibilidad de presentarse en el show de su ídola.

Luego de su paso por Uruguay, Shakira se presentará en Argentina el 8, 9 y 11 de diciembre en el estadio de Vélez. La telonera local será Ángela Torres Charles Sykes - Invision

“Para mí es un honor enorme, un antes y un después. Prometo dejar todo, pero TODO, en ese escenario. Voy a dar lo mejor de mí y un poquito más. Gracias por estar del otro lado, por bancarme y por hacer que todo esto tenga sentido. Los quiero”, dijo a sus fans. Y concluyó: “Gracias Shakira por esta oportunidad tan grande y por tu generosidad de siempre con las mujeres. ¡Nos vemos ahí!“.

En 2023, de la mano de un sello discográfico de México, Deal lanzó su primer álbum solista, Amores náufragos. "Cobarde" es su canción más reciente

No es la primera vez que Meri Deal tiene la oportunidad de telonear a grandes artistas internacionales en su Uruguay natal. En febrero de 2019, cuando ya había dejado Toco para vos y emprendido su camino como solista, fue el acto apertura de Ed Sheeran en Montevideo. También lo fue de Backstreet Boys, Maroon 5 y Tini Stoessel.

Qué pasó entre Franco Colapinto y Meri Deal

A finales de octubre, después del Gran Premio de México, Franco Colapinto, de 22 años, fue captado en un boliche a los besos y muy acaramelado con la cantante uruguaya Meri Deal.

Según relató Pepe Ochoa en LAM (América), la flamante pareja se conoció en un boliche el domingo 26, luego de la carrera de F1. El piloto de Alpine estaba con su amigo Bizarrap en el VIP, al que luego la cantante, que está radicada en México hace unos años, logró acceder. “Lo primero que se vio es un video que es un coqueteo”, dijo el panelista, a lo que Ángel de Brito le preguntó a qué se refería con “coqueteo“. ”Nada, te hablo un poquito al oído. Arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta. Empezaron a charlar y en un momento de la noche metió un beso. Después, hay una foto donde él la toma desde atrás. Luego se retiraron juntos“, detalló Ochoa.

El incipiente romance de Franco Colapinto y Meri Deal

María Inés Deal Herrán nació en Montevideo el 22 de noviembre de 1996. Se crió en la localidad de El Pinar, en el Departamento de Canelones, y fue al colegio The British Schools, ubicado en el barrio montevideano de Carrasco. “Desde que tengo memoria quería ser cantante y actriz. Empecé a grabar comerciales a los 9 o 10 años, y participé en teatro, principalmente en musicales”, contó Deal en una entrevista con LA NACION en 2016. A los 15 ya estaba en una banda con ocho chicos más grandes que ella. “La timidez la tuve que tirar a la basura”, aseguró.

En 2013, cuando todavía cursaba el secundario, se sumó a Toco para vos, la agrupación de “cumbia cheta” creada por su primo músico Bautista Mascia (ganador de Gran Hermano 2024) y sus compañeros de rugby. “Toda la vida cantamos juntos, tocábamos la guitarra, y un día me llamó para cantar en una fiesta”, relató sobre su primera presentación en vivo, que ella creyó que sería por única vez.

Meri Deal junto a sus compañeros de la banda uruguaya de cumbia pop Toco para Vos

La agrupación continuó a base de covers de otros artistas y bandas, y se fue expandiendo entre su círculo social. El boca en boca fue fundamental para su creciente popularidad. “No teníamos idea de lo que hacíamos, experimentábamos y nos divertíamos”, se sinceró entonces la cantante.

“Hasta la luna” fue el primer hit de Toco para vos de autoría propia (lo compuso Mascia), con un videoclip casero que se hizo viral y cruzó las fronteras. “No podíamos entender cómo la gente llegó a saber de nosotros”, aseguró Deal en aquel entonces. A la hora de grabar “Solo necesito”, otro de sus hits, la banda ya se había profesionalizado un poco más y contó con el asesoramiento de un productor local. En 2015 firmaron con la discográfica Warner Music y llegaron a presentarse en distintos países de la región, como Argentina, Chile y Paraguay.