Videos: las imágenes de Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para Vos

Franco Colapinto volvió a estar en el centro de la escena en lo que respecta a su aspecto amoroso. Después de su desempeño en la carrera de Fórmula 1 en México, el joven pilarense fue visto muy acaramelado junto a Meri Deal en el VIP de un exclusivo boliche y las imágenes no tardaron en circular.

Colapinto

La primicia fue dada a conocer por Pepe Ochoa este jueves en LAM (América TV). En modo enigmático, el panelista reveló detalles del encuentro entre el piloto y la cantante uruguaya (y exintegrante del grupo Toco para Vos).

En las imágenes se los pudo ver a los dos bailar e interactuar en complicidad en el lugar, en el que también se encontraba el productor musical Bizarrap, quien, según los comentarios en el ciclo, habría presenciado la interacción entre el piloto y la cantante. “Se quedaron juntos todo el tiempo, bailaban y se miraban como si el resto no existiera”, aseguró Ochoa y continuó: “Le habló un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó”.

Colapinto

Segundos más tarde, las cámaras registraron el momento en el que se dieron un beso. Tal como indicó el periodista, no solo se mantuvieron juntos toda la noche, sino que abandonaron la discoteca al mismo tiempo, lo que avivó aún más los rumores de un posible noviazgo. “Cuando se fueron, lo hicieron juntos, muy cariñosos”, cerró.

Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista con Colapinto

María Inés Deal Herrán nació en Montevideo el 22 de noviembre de 1996. Se crio en la localidad de El Pinar, en el Departamento de Canelones, y fue al colegio The British Schools, ubicado en el barrio montevideano de Carrasco.

Mery Deal tiene 28 años y es uruguaya IG:merideal

Desde pequeña manifestó su deseo de ser cantante y actriz, y comenzó a grabar comerciales y participar en musicales a corta edad. En 2013, cuando todavía cursaba el secundario, se sumó a Toco para vos, la agrupación de “cumbia cheta” creada por su primo músico, Bautista Mascia, y sus compañeros de rugby.

La cantante uruguaya Meri Deal fue vista junto al piloto argentino Franco Colapinto. Foto: @matti_saya

Con el tiempo, Meri Deal siguió su camino como solista y en febrero de 2019 fue la telonera de Ed Sheeran en Montevideo y así fue que en 2023, de la mano de un sello discográfico de ese país, lanzó su primer álbum solista, Amores Náufragos. Actualmente, vive en México, donde continúa desarrollándose como profesional.