Mery del Cerro habló sobre su relación con la China Suárez tras el WandaGate: “Obvio que es amiga”

Si bien el escándalo del año tiene tres claros protagonistas, Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, hay ciertas voces que aún no se pronunciaron y que cuya palabra es considerada muy importante. La de María del Cerro es una de ellas y este sábado decidió romper el silencio.

Del Cerro es parte del grupo de amigas que integran Paula Chaves, Suárez y Zaira Nara, la hermana de Wanda. Apenas la mediática empresaria dio las primeras pistas en las redes de lo que había ocurrido entre su esposo y la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, muchos esperaron que tanto Del Cerro como Chaves sentaran posición.

De hecho, se ha especulado desde el principio con la existencia de mensajes recriminatorios hacia la actriz por haber tenido un affaire con la hermana de Zaira. Y si bien la conductora de BakeOff se encargó de negar la existencia de esa conversación, las dudas sobre el posicionamiento de las dos exmodelos todavía persiste.

China Suárez, Mery del Cerro y Paula Chaves celebraron su amistan en un íntimo encuentro.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su programa radial Agarrate Catalina, Del Cerro se refirió por primera vez al tema. Y aunque fue muy cuidadosa con sus palabras, dejó en claro dos cosas: que sigue siendo amiga de la China y que en ningún momento ella, Chaves y Zaira se pusieron de acuerdo para decidir qué posición adoptar.

“No opiné sobre el tema y tampoco lo voy a hacer porque hay un montón de personas involucradas que quiero, que conozco. Es un tema súper personal y no me corresponde a mí hablar”, comenzó expresando, a la defensiva. Sin embargo, con el correr de la charla se fue soltando y aprovechó la oportunidad para hacer ciertas aclaraciones.

Cuando Dlugi le marcó que Chaves había elegido más o menos las mismas palabras y dejó entrever que se habían puesto de acuerdo a la hora de encarar el tema, la participante de MasterChef Celebrity lo negó. “Nosotras no nos pusimos de acuerdo en nada. Cada una tomó su posición, pero por ahí somos parecidas a la hora de tomar una postura en algo”.

Con respecto a si su relación con la China se vio afectada luego de que estallara el escándalo, la exmodelo indicó: “No voy a hablar de nadie. Obvio que es mi amiga. Cada uno pasó por momentos difíciles. Desde hace años que es mi amiga” .

Por último, cuando la conductora le preguntó si ella perdonaría, al igual que Wanda, una infidelidad de su marido, el DJ Meme Bouquet, disparó: “No es algo que me plantee ni que lo piense porque no entra en mi cabeza. No sé cómo reaccionaría, porque tenemos una familia”.

Tras la entrevista exclusiva que Susana Giménez le realizó a Wanda Nara y que Telefe puso al aire el último martes, Zaira también decidió romper el silencio. La modelo habló con Intrusos (América) sobre el episodio y sostuvo que tras las palabras de su hermana se siente “más tranquila”. Además, fue muy cauta cuando se refirió a la supuesta crisis de pareja que atravesó con Jakob von Plessen, señalado como la persona que cubrió Mauro Icardi.

“Yo me hago más problema que el resto. Parece que no, pero sinceramente hablando, me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora que veo que todos están bien me siento mucho más tranquila, me pone muy feliz. Siento que ya está. Ya se acomodaron las cosas y ya pasó”, aseguró la modelo.