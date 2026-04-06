Meryl Streep reveló en quiénes se inspiró para componer a la icónica Miranda Priestly: ¡No fue Anna Wintour!

A pesar de su larga trayectoria, el de Miranda Priestly es uno de los personajes más icónicos de su carrera. A punto de volver a la pantalla grande con El diablo se viste a la moda 2, Meryl Streep habló sobre este rol y sorprendió con una revelación inesperada. Es que, durante años, el imaginario colectivo vinculó a la temible y sarcástica directora de Runway con la poderosa figura de Anna Wintour; la editora de Vogue. Sin embargo, fue la propia actriz quien decidió derribar ese mito al confesar que para componer a este personaje se basó en dos hombres muy importantes de Hollywood que nada tienen que ver con el mundo fashion.

Meryl Streep regresa en la piel de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda 2

“Fui a ver la película y la encontré muy disfrutable y muy divertida. Al final, pensé que fue un retrato justo”, dijo Wintour allá por 2006 cuando todas las miradas apuntaban a ella como la gran musa del personaje de Streep. De hecho, esta creencia se mantuvo hasta hace unas semanas atrás cuando la editora de moda de Vogue se prestó a un divertido intercambio con Anne Hathaway al presentar una terna en los Oscar de este año.

Meryl Streep junto a Anna Wintour, editora de Vogue

Sin embargo, ese interesante mito fue recientemente derribado en una entrevista televisiva que Meryl Streep dio en el marco de la gira promocional de El diablo se viste a la moda 2 que llegará a todos los cines el próximo 30 de abril. Allí, la actriz explicó que su inspiración para crear a Miranda provino del director Mike Nichols y del actor y cineasta Clint Eastwood. “Si Mike Nichols y Clint Eastwood tuvieran un hijo… ese bebé sería Miranda Priestly”, bromeó en su paso por The Late Show with Stephen Colbert para graficar que se basó en rasgos de los dos para crear a esta exigente directora de modas.

Mientras que del primero tomó su humor filoso y su forma de ejercer liderazgo con inteligencia, del segundo incorporó una cualidad más silenciosa pero igual de poderosa: el control sin necesidad de levantar la voz. Esa combinación fue la que terminó de moldear la personalidad fría, elegante y dominante que convirtió a Miranda Priestly en un ícono del cine contemporáneo.

Meryl Streep y Clint Eastwood compartieron el set de Los Puentes de Madison

“Clint nunca alzaba la voz. Él daba instrucciones y la gente tenía que inclinarse hacia adelante para oír lo que decía”, recordó sobre su compañero de Los puentes de Madison. Respecto a Nichols, la actriz señaló: “Mike lo hacía con un humor un tanto pícaro”.

Streep llegó a contarle a Mike Nichols que fue lo que la inspiró de él a la hora de crear a Miranda Archivo

“Miranda sabe que lo que dice es un poco sarcástico, pero también sabe que es gracioso. Esa forma de hacer las cosas, la gente la toma como algo cruel, pero yo creo que es graciosa”, reflexionó sobre el resultado final que tanto impacto ha generado en el público.

Si bien la ganadora del Oscar nunca le contó a Eastwood que fue su fuente de inspiración, sí lo hizo con Nichols; algo que “entusiasmó” al comediante fallecido en 2014. “Se lo dije a Mike y estaba encantado”, remarcó sobre la reacción del difunto director con el que trabajó en películas como Silkwood, El difícil arte de amar y la miniserie de HBO Ángeles en América, entre otras.

Streep, célebre por construir sus roles a partir de observaciones minuciosas y referencias inesperadas, acudió a la cita con Colbert con una prenda que llamó la atención de los fanáticos: un sweater azul parecido al que luce el personaje Andy Sachs (Anne Hathaway) en primer día de trabajo en Runway. La actriz combinó esta pieza especialmente diseñada por Olympia Gayot para J.Crew con unos anteojos al tono. A pesar de este guiño “sólo para entendidos”, su vestuario en pantalla grande será el mismo que lució en la primera entrega aunque “adaptado en el tiempo”.

El diablo viste a la moda 2 también estará protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt

Streep interpretó por primera vez a Priestly en 2006. Hoy, 20 años después, retoma su papel en la secuela de El diablo se viste a la moda junto a Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Quién no volverá a la historia será Adrian Grenier, que interpretó a Nate, el novio de Andy en la historia. “Obviamente, fue una decepción. Hay cierta controversia en torno a Nate, el personaje, así que eso podría tener algo que ver”, declaró la actriz en diálogo con Page Six.