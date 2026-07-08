Tom Holland reveló que fue elegido para darle una noticia inesperada a Zendaya: “Fue un regalo maravilloso”

Tom Holland reveló cómo fue el momento en el que se vio obligado a darle una noticia a Zendaya, que la actriz claramente no esperaba pero que deseaba profundamente.

En una entrevista que brindó recientemente junto a Robert Pattinson para Access Hollywood, Holland, de 30 años, contó que Christopher Nolan le pidió permiso para contratar a la estrella de Euphoria para que también formara parte del elenco de La Odisea.

Tom Holland y Zendaya en Berlín, en 2026 Christoph Soeder - dpa DPA

“Fue un regalo maravilloso porque sé lo mucho que admira a Chris. Interstellar es su película favorita”, recordó Holland. El actor contó, además, que él y Zendaya leyeron juntos el guion de La Odisea después de Nolan lo eligiera para interpretar a Telémaco en la adaptación del poema épico atribuido tradicionalmente al poeta griego Homero.

“Nolan me preguntó: ‘¿Te importa si te hago una pregunta? Por favor, no te ofendas’. Y yo pensé que iba a preguntarme si podíamos ponerle plataformas a mis zapatos o algo así. No sabía qué iba a decir, y me preguntó: ‘¿Te molesta si le pidiera a Zendaya que interpretara a Atenea?’. Y yo le dije: ‘¿Por qué me ofendería?’”, añadió Holland.

“Le dije: ‘Sería un honor, es increíble. Seguro que le encantaría’. Y luego le pregunté: ‘¿Querés que se lo diga?’. Y me dijo: ‘Sí’. Después, cuando llegué a casa, me preguntó por la reunión y le dije: ‘Deberías leer el guion otra vez’. Y ella me respondió: ‘Bueno, ya lo he leído’. Y yo le dije: ‘No, no, no, confía en mí, deberías leerlo otra vez’. Y ella me preguntó: ‘¿De qué estás hablando?’. Le dije: ‘Leelo otra vez, pero observa a Atenea con mucha atención’. Y las pequeñas comisuras de sus labios… Fue increíble”.

Zendaya también brindó su versión sobre cómo se enteró de que Nolan la quería para darle vida a Atenea. En el podcast Happy Sad Confused explicó: “Ya estaba emocionada porque, obviamente, Tom había sido convocado antes que yo, y ni por un segundo pensé que yo también formaría parte de la película”, dijo en esa entrevista. “Así que ya estaba en las nubes por él, y que eso sucediera fue un poco… Recuerdo que llegó a casa y me dijo: ‘Necesito que leas algo’. Y yo le dije: ‘¿Es lo que estábamos leyendo la otra noche?’. Y él me dijo: ‘Sí. Pero ahora leelo pensando en este personaje’. Y yo le dije: ‘¡Cállate! ¡Estás bromeando!’. Fue genial”.

La pareja de actores en 2022, un año después de haber oficializado su romance Backgrid/The Grosby Group

En el transcurso de la charla, Zendaya dejó en claro, sin embargo, que el rodaje no fue tan “cálido” como esperaba: “La cosa era así. Yo tenía mis líneas y quería hacer las cosas bien. Pero me empecé a boicotear. Estaba particularmente frio, estábamos en Islandia. Mi boca simplemente estaba congelada. No podía pronunciar nada. Mi boca no se movía, y era literal. Y me salió algo tipo ‘bla, bla, bla’. Fue una vergüenza”.

“Pero debo decir que el solo hecho de estar en esa situación...”, continuó la intérprete y agregó: “Fue una placer tan grande tener la posibilidad de compartir escenas con personas que admirás. Entonces una parte de vos tiene que separar las cosas. Focalizarte, trabajar. Pero estaba tan conmovida y entusiasmada de estar ahí, que quería entregar mi mejor trabajo”.

Por supuesto que esta no es la primera vez que la pareja de actores, que según los rumores se casaron en secreto este año, trabajan juntos: ya protagonizan Spider-Man: De regreso a casa (2017), Spider-Man: Lejos de casa (2019), Spider-Man: Sin camino a casa (2021) y Spider-Man: Un nuevo comienzo, que se estrena a fines de julio.

En una extensa entrevista que le concedió a la revista Esquire, Holland hizo referencia a su relación con Zendaya y a lo que siente por ella. “Nuestra profesión puede ponernos en situaciones muy estresantes y es muy reconfortante tener una relación que sirva como una base sólida y que pueda resistir el paso del tiempo”, explicó.

Zenday y Holland en una escena de Spider-Man

“Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros entendemos, porque somos los únicos que sabemos realmente lo que significa vivir esta vida. Y eso es un lujo enorme, porque sinceramente no sé cómo podría tener algo parecido con otra persona”, confió luego.

Completamente enamorado, Holland hizo una descripción con la que dejó en claro por qué eligió a su compañera de pantalla para compartir la vida. “Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Pero además, nunca me había sentido tan acompañado ni tan seguro. Nunca. Punto”.

Por último, Holland recordó que quedó impresionado desde el primer momento en que vio a Zendaya audicionar para el papel de MJ, Michelle Jones, la compañera de Peter Parker. “Obviamente, estaba muy emocionado ante la posibilidad de trabajar con ella y conocerla. Hizo una audición increíble y consiguió el papel incluso antes de salir de la sala”, confió sobre aquella audición que tuvo lugar en 2016. Según recordó, apenas la actriz salió por la puerta luego de su prueba, la productora Amy Pascal ya sabía que era ella la indicada.

En el film de Nolan, Atenea, interpretada por Zendaya, aparece en La Odisea como consejera de Odiseo (Matt Damon), es uno de los personajes que lo ayudan a lo largo de su largo viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya y en propósito por mantener el reinado de su isla natal, Ítaca.

Holland, a su vez, interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope (Anne Hathaway). El joven y su madre pasan gran parte de la historia enfrentándose a pretendientes de Penélope que pretenden sacar provecho de la ausencia de Odiseo y hacerse con el trono.