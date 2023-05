MET Gala 2023: el look “de novia” de Penélope Cruz y el cariñoso momento con Dua Lipa que captaron las cámaras

escuchar

La noche más importante de la moda se realiza este lunes en el Museo Metropolitano de Nueva York: la Met Gala que concentra afiguras convocadas por la editora en jefe de revista Vogue, Anna Wintour. Este año, la temática es rendirle tributo al fallecido diseñador alemán Karl Lagerfeld, quien dejó su impronta en marcas de lujo como Chanel, Chloé y Fendi.

Penelope Cruz, anfitriona de la noche Evan Agostini - Invision

Los invitados, que ascienden a 600 figuras de diversas áreas, deberán tener diseños que hagan referencia a Lagerfeld, bajo el lema “En honor a Karl”. Dos de las anfitrionas del evento -junto a Roger Federer y Michaela Coel-, la española Penélope Cruz y la británica Dua Lipa, compartieron un momento que las cámaras no tardaron en registrar.

Antes de empezar a desfilar por la alfombra roja, la actriz ayudó a la artista a emprolijar unos mechones del cabello de la cantante, además de decirle unas cariñosas palabras que hicieron reír a la intérprete de “Cold Heart”.

#MetGala co-chairs Penelope Cruz and @DUALIPA share a tender moment before walking tonight’s carpet. pic.twitter.com/Enh1aQAWSp — Vogue Magazine (@voguemagazine) May 1, 2023

Luego, en plena charla con E! Live from the Red Carpet, Cruz mostró su impactante vestido, cuyo estilo remitía al de un look “de novia”, con capa y un cinturón. La ganadora del Oscar contó que el diseño era un Chanel original de 1988 y se emocionó al recordar a Lagerfeld, quien era uno de sus diseñadores favoritos, pero a quien también la unía un estrecho lazo.

“No sabía cuando hablamos por última vez que estaba enfermo”, expresó con lágrimas en los ojos . El diseñador falleció el 19 de febrero de 2019 a los 85 años, de cáncer de páncreas.

El look elegido por la actriz de Madres paralelas es de 1988 ANGELA WEISS - AFP

En el caso de Dua Lipa, la cantante también lució un vestido de Chanel que desfiló, en el año 1992, la supermodelo Claudia Schiffer. Además, la cantante de “Levitating” coronó el estilismo con un diamante de Tiffany que no pasó inadvertido.

La cantante Dua Lipa, una de las anfitrionas ANGELA WEISS - AFP

“Me siento muy afortunada de estar en esta gala del MET y de mostrar este collar, que nunca se había usado antes”, apuntó la artista .

Dua Lipa lució un diseño de Chanel que Claudia Schiffer desfiló para Karl Lagerfeld hace más de 30 años Twitter/

Nicole Kidman, Gisele Bundchen, Rita Ora, Emily Ratajkowski, David Byrne, Olivia Wilde y Margaret Qualley son otras de las figuras que desfilaron por la alfombra blanca montada frente al Museo Metropolitano de Nueva York.

