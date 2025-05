Rihanna confirmó su embarazo y se convirtió en protagonista de la Met Gala sin siquiera pasar por la alfombra azul

Rihanna espera a su tercer hijo. Aunque algunos rumores indicaban que la cantante estaba muy cerca de dar la gran noticia, la sorpresa fue que, aunque sin desfilar por la blue carpet de la MET Gala , confirmó la feliz noticia y se robó toda la atención de la prensa y las cámaras.

En pareja con el cantante A$AP Rocky desde 2019, la intérprete de “Diamonds” se encuentra en la feliz espera del que será su tercer hijo en común. Ambos ya tienen a RZA, de dos años, y a Riot, de un año. Y si bien la prensa esperaba que la artista compartiera algún tipo de comunicado con respecto a la esperada novedad, fue captada este lunes por los fotógrafos saliendo del Carlyle Hotel, en Nueva York, con un ajustado atuendo que dejaba muy a la vista su pancita .

Rihanna a la salida del Carlyle Hotel de Nueva York, donde llegó para acompañar a su pareja, A$AP Rocky, elegido para oficiar de anfitrión en la Met Gala 2025 Andy Kropa - Invision

La cantante apareció en escena e inicialmente se podía observar un elegante sombrero negro, y un conjunto de color gris compuesto por dos piezas. A primera vista ella tapaba su vientre con una suerte de abrigo que llevaba en sus brazos, pero que apenas se movió dejó vislumbrar su embarazo.

Más tarde, fue el propio A$AP Rocky quien confirmó la feliz noticia: “Honestamente, es una bendición”, expresó el rapero durante su paso por la alfombra montada frente al Museo Metropolitano de Nueva York.

La cantante no puso (ni quiso) ocultar su avanzado embarazo Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Esta original forma de anunciar sus embarazos es casi una firma para Rihanna. Hace dos años, la cantante aprovechó su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl para mostrar que Riot estaba en camino.

La gala del Met

Madonna y un estilo muy personal Evan Agostini - Invision

Como cada primer lunes de mayo, esta noche es la Met Gala 2025, uno de los eventos de moda más importantes del año. Este reúne a un centenar de invitados, entre los cuales se destacan actores, cantantes, modelos y personalidades de distintas partes del mundo.

Paul Tazewell y Janelle Monáe en la MET Gala JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todos los años la Met Gala tiene una temática que sus invitados deben representar con su vestimenta, que tiene que seguir una etiqueta. Esta toma inspiración de la exposición que ofrece el Instituto del Vestido. Este año es "Impecable: la confección del estilo negro“, con la cual se busca ahondar sobre la figura del dandi negro. De esa forma, se destaca “la importancia histórica que ha tenido para el estilo y la ropa en la formación de las identidades de la comunidad negra en la diáspora atlántica”, según indica la revista Vogue. La iniciativa detrás de la temática está inspirada en la obra Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, que publicó la comisaria invitada Mónica L. Miller en 2009.

Tessa Thompson lució un original atuendo DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esta temática define el código de vestimenta del evento. Para 2025, se determinó que será “A medida para ti”. Aunque la Met Gala tiene una etiqueta formal, el dress code puede ser interpretado de diferentes formas por los asistentes y los diseñadores con quienes trabajan. En esta ocasión, se busca que represente el estilo personal de cada invitado. De todos modos, por la temática elegía se espera que haya una gran predominancia de la sastrería.}

Anne Hathaway era una de las apariciones más esperadas de la gala SAVION WASHINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La presente MET Gala es un evento multitudinario que suele recibir unos 600 invitados. La lista de quienes asisten es sumamente exclusiva, por lo cual no se sabe quiénes estarán presentes hasta el mismo día. Sin embargo, se pudo adelantar según las celebridades que fueron vistas en las calles de Nueva York los días previos, como es el caso de Anne Hathaway, Tyla, Sabrina Carpenter, Kendall Jenner y Miley Cyrus.

Cynthia Erivo se llevó todas las miradas DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además de la organizadora, Anna Wintour, hay algunas personalidades que ya estaban confirmadas. Se trataba de los anfitriones de la Met Gala, que año a año varían. En esta ocasión, fueron el mencionado A$AP Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton y Colman Domingo, junto a LeBron James como presidente de honor.