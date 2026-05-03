Cuándo es la Met Gala 2026: fecha, temática, código de vestimenta y dónde ver en vivo en EE.UU.

La Met Gala se celebra tradicionalmente el primer lunes de mayo, por lo que la edición de 2026 será el 4 de este mes. El evento busca recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte, ya que constituye su principal fuente de financiamiento para adquisiciones y exposiciones.

Precio de los boletos de la Met Gala 2026

Según el portal oficial del Metropolitan Museum of Art, las festividades dan inicio a la exhibición de primavera, la cual abre sus puertas al público general días después de la fiesta privada. Los boletos para este evento exclusivo mantienen un costo elevado, con cifras que superaron los 75.000 dólares por asiento individual en ediciones previas, según los registros de recaudación de The Met.

Anna Wintour es la organizadora de la Met Gala (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File) Charles Sykes - Invision

La dirección del evento recae en un comité de figuras influyentes liderado por Anna Wintour, directora editorial global de Vogue. Para 2026, la mesa de copresidentes incluye a personalidades como Beyoncé, la actriz Nicole Kidman y la tenista Venus Williams.

Además, Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, y la actriz Zoë Kravitz son presidentes honorarios junto a los patrocinadores Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Al igual que en años pasados, la lista de invitados permanece bajo estricta confidencialidad hasta el momento en que las celebridades ascienden por la escalinata del edificio.

Temática y código de vestimenta para la Met Gala 2026

El concepto central para esta edición lleva por nombre “Costume Art”, que explora el vínculo entre la moda y el cuerpo humano. El código de vestimenta exigido para los asistentes es Fashion is Art (La moda es arte), lo que impulsa a los diseñadores a presentar piezas escultóricas y vanguardistas.

La gala se celebrará el 4 de mayo y estará copresidida por Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour Captura Met Gala

Andrew Bolton, curador a cargo del Costume Institute, detalló en los informes publicados por The Nod Mag que la intención es presentar la moda como una forma de expresión artística. La muestra cuenta con casi 400 objetos de la colección permanente que contrastan vestimentas históricas con obras de arte clásicas, de acuerdo con los archivos de curaduría de la institución.

La exposición de primavera se instala en las galerías Condé M. Nast, un espacio de aproximadamente 1115 metros cuadrados (12.001 pies cuadrados) adyacente al salón principal. La organización temática de la muestra divide las piezas en categorías corporales como el “Cuerpo Clásico” y el “Cuerpo Anatómico”, conforme a la descripción detallada por Artsy Editorial.

Bad Bunny en la Met Gala 2022 (Photo by Chris Polk/WWD/Penske Media via Getty Images) Getty Images

Dónde ver la Met Gala 2026 en Estados Unidos

La cobertura exclusiva de la alfombra roja llega a los espectadores en territorio americano a través de las plataformas digitales de Vogue, que posee los derechos oficiales de difusión.

Según los protocolos de transmisión de Condé Nast, el despliegue incluye un streaming directo en su sitio web, YouTube y redes sociales como TikTok e Instagram.

Para la audiencia televisiva, el canal E! Entertainment ofrece un programa especial con análisis de moda y entrevistas desde la entrada del museo. La señal digital comienza a las 18 hs del Este de EE.UU.