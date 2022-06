¿Qué veo este fin de semana? Una espía bajo el sol de Umbria y el esperado regreso de The Boys y Hacks

Signora Volpe. De la literatura al cine hasta llegar a las series, el policial británico tiene una larga lista de personajes femeninos con extraordinarias habilidades detectivescas. Aun si esa no es su profesión. Y por tantas de esas historias que ocurren en pintorescos pueblos de la campiña inglesa, hay muchas ambientadas en territorios ajenos. Ese es el caso de esta miniserie de tres episodios grabados en la Umbria italiana. Esta vez la protagonista es Sylvia Fox (Emilia Fox), una espía que hace tiempo dejó las misiones por un puesto en las altas esferas de la organización gubernamental. Un trabajo que la tiene entre hastiada e inquieta, por lo que decide viajar a Italia para la boda de su sobrina. Una vez allí los viejos instintos de la agente se ponen en marcha cuando el novio desaparece el día del casamiento. Con el entrenamiento y los recursos para investigar lo sucedido la señora Fox o signora Volpe (como la llama el jefe de los carabinieri locales), pone manos a la obra mientras lidia con sus complicados vínculos familiares y la decisión de dejar la lluviosa Londres por la luminosa Italia. Una temporada. Disponible en AcornTV.

Hacks. Después de ganar tres premios Emmy, del merecido reconocimiento a su estrella, Jean Smart, y de aparecer en la mayoría de las listas de las mejores series de 2021, Hacks está de regreso con una segunda temporada que confirma todos los aplausos. En los nuevos episodios, Deborah (Smart) aparece plena de energía a pesar del fracaso de su nuevo espectáculo de comedia y del fin de su larga estadía en Las Vegas. Lista para probarle al mundo que tiene el talento necesario para revitalizar su carrera, la caprichosa estrella sabe que para hacerlo necesita de la fresca mirada de Ava (Hannah Einbeinder), la guionista con la que no paró de discutir durante la primera temporada. Ava, por otro lado, sabe que todo está a punto de derrumbarse sobre ella. Es que sobre su cabeza pende aquel mail que envió a los productores de la ficción basada en la vida de Deborah, contándoles todas las intimidades y flaquezas de la estrella. Divertida y sensible, la nueva temporada de Hacks logra, una vez más, contar la historia del vínculo entre dos mujeres que resulta tan complejo, difícil e hilarante como ellas. Dos temporadas. Disponibles en HBO Max.

The Boys. Primero una advertencia: los nuevos episodios de la ficción, como los de sus dos temporadas anteriores, están repletos de violencia y sexo y muchas veces de ambos combinados. Además, la violencia aquí no se parece a la de otros relatos de superhéroes. Visceral de la manera más literal posible, esta serie solo para adultos es más que sus planos sangrientos y sus desnudos masculinos. En el centro del relato de The Boys sigue la premisa del inicio: los superpoderes en las manos equivocadas son tan peligrosos como el negocio derivado de los héroes con pies de barro, herramientas de enriquecimiento y control de las grandes corporaciones. La pregunta de la nueva temporada es si es posible vencer esa tóxica alianza con reglas claras y sin violencia. Del lado de las soluciones pacíficas está Hughie (Jack Quaid), quien dejó al grupo de vigilantes encabezado por Butcher (Karl Urban) por un puesto en la oficina federal de asuntos de los superhumanos. “Estamos ganando”, le dice a su viejo compañero, que desconfía de cualquier estrategia que no implique volar en pedazos a sus enemigos. Entre uno y otro descubrirán que la solución para controlar a los supervillanos como Homelander (Antony Starr) es mucho más complicada de lo que creen. Tres temporadas. Disponible en Amazon Prime Video.