Michael Keaton quedó sorprendido al conocer la obsesión de Jack Nicholson por los deportes Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 17:43

Cuando estaban por comenzar a grabar Batman , en 1989, Michael Keaton sabía que Jack Nicholson disfrutaba mucho de ver deportes. Lo que nunca se imaginó era que su compañero de elenco tenía una gran obsesión con este tipo de eventos, algo que lo sorprendió por completo.

Como la película se filmaba en Londres, Jack hacía que le graben los partidos de su equipo de básquet, Los Angeles Lakers , y se los envíen hasta Inglaterra. Todos los que participaban del rodaje tenían prohibido hablar de los partidos, y mucho menos revelar el resultado, hasta que el actor haya recibido y visto su VHS. "Yo me paraba con mi traje de goma y veía el partido en el camarín de Jack", contó Keaton durante una visita al programa de Jimmy Kimmel realizada en 2014, que salió a la luz esta semana.

"En ese momento uno podía ver todo tipo de cosas por la BBC, por supuesto que eso incluía una gran variedad de deportes", explicó Michael. "Una mañana, Jack apareció en el trailer de maquillaje para comenzar el día y comentó entusiasmado: 'que bueno que estuvo el torneo de dardos de ayer a la noche'".

Mientras la audiencia se reía con la anécdota, Kimmel expresó en voz alta lo que todo el público pensaba. "Ese hombre tiene algunos problemas", acotó despertando más carcajadas. Este video es parte de algunas publicaciones exclusivas que realizaron en The Hollywood Reporter para celebrar los 83 años de Nicholson.

Después de diez años de no pisar un estudio de grabación, Jack disfruta de su vida alejado de las cámaras y asegura no extrañar su trabajo . "No soy un solitario, no soy un recluso, pero no me hace falta volver, ya no es una necesidad. No lo disfruto. Es tan simple como eso", le manifestó al portal The Sun en 2013, en una de sus últimas declaraciones.

Sus últimas apariciones públicas siempre estuvieron relacionadas al deporte. En varias oportunidades se pudo ver al actor junto a su hijo Ray -fruto de su relación con Rebecca Broussard- disfrutando de los partidos de básquet, en apoyo a los Lakers, en el Staples Center de Los Ángeles.