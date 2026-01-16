Mickey Rourke: de su intención de devolver 90 mil dólares que le donaron a su homenaje a Carlos Monzón

No son días fáciles para Mickey Rourke: al riesgo de desalojo que enfrenta por no haber pagado el alquiler de su casa, el ícono del cine de los 80 estalló de furia al ver que una mujer a la que no conoce -y asegura que no autorizó- realizó una colecta y logró recaudar más de cien millones de dólares. Anoche, la estrella de Hollywood se volcó a sus redes sociales para contar que ya devolvió parte del dinero pero que todavía le resta reembolsar 90 mil dólares.

Mickey Rourke afronta una delicada situación económica

Todo comenzó el pasado 18 de diciembre cuando Eric Goldie, propietario del inmueble, le envió una notificación formal al artista de 73 años en relación a una cuantiosa deuda de 70 mil dólares. De no pagar ese monto, Rourke debía abandonar su hogar en un término de tres días. Si bien el desalojo no se concretó de inmediato debido a una serie de tecnicismos legales que invalidaron la notificación inicial, fuentes cercanas al caso indicaron que el demandante avanzará con una nueva acción judicial para dejar desamparado a Mickey. Esta demanda no solo busca la recuperación de la vivienda, sino también el pago de los intereses y las costas legales generadas por el proceso.

A raíz de la imposibilidad de poder costear ese monto, una mujer llamada Liya-Joelle Jones armó una colecta solidaria en la página GoFundMe con el fin de generar un ingreso para solventar la morosidad que acarrea el actor. La acción solidaria logró superar los cien mil dólares.

La colecta que buscaba sanear las finanzas de Mickey Rourke

Unos días después de iniciada la campaña, en un video compartido en su perfil de Instagram, Rourke dejó en claro su posición, explicó que estaba “frustrado y confundido” y aseguró que él no tuvo nada que ver con la acción. “Ese no soy yo, ¿ok?”, confirmó. “Si necesitara dinero no pediría ninguna caridad. Prefiero meterme una pistola por el culo y apretar el gatillo”, sumó.

“No sabría ni en un millón de años lo que es una cuenta GoFundMe. Mi vida es muy sencilla, no iría a fuentes externas como esa”, confesó en referencia al pedido de dinero por crowfunding, y habló de Liya-Joelle Jones, la mujer que comenzó la campaña y que se describió como la asistente de Kimberly Hines, la representante de Rourke. En la publicación, ella aseguró que la colecta fue “creada con el permiso total de Mickey”.

Con la voluntad de devolver la plata

Anoche, Rourke volvió a usar su cuenta de Instagram, esta vez para contar que aún le resta devolver 90 de los más de 100 mil dólares que recaudó la campaña que se hizo a su nombre. “Estoy tan molesto y avergonzado por una ‘estafa’ para recaudar dinero para mí”, arrancó su descargo junto a una foto de él durante una pelea. El actor escribió que el dinero fue donado por “desconocidos preocupados y otras personas” en la página de GoFundMe, y aseguró que su abogado está “haciendo todo lo posible” para devolver el dinero.

“La verdad es que aún quedan más de $90 mil por reembolsar a las partes interesadas que enviaron su dinero”, expresó. También instó a los fans a que, en cambio, le enviaran “fuertes oraciones” a su amigo Eric Dane, quien el año pasado reveló que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). “Maldita sea, cruel y viciosa mentira para sacar dinero usando mi nombre, tan jodidamente vergonzoso”, lamentó, y agregó que habrá “severas repercusiones” para quien le hizo algo “tan malo”.

Un homenaje a Carlos Monzón

Unas horas antes de hacer referencia a la campaña y en medio de una catarata de posteos, Rourke se hizo un tiempo para homenajear al exboxeador Carlos Monzón. El luchador eligió una foto del argentino en blanco y negro, donde se lo ve en primer plano luciendo un guante de boxeo.

“El Gran ex campeón del mundo. Carlos Monson (sic)”, escribió junto a la postal. “Estaba pensando en Carlos otra vez hoy. Desafortunadamente, la vida después de la jubilación fue una pesadilla para él. Fue a prisión, donde lo visité en Santa Fe, Argentina”, recordó. Rourke reveló un negocio que había planeado junto al boxeador y que quedó trunco por la tragedia. “Íbamos a abrir un gimnasio juntos en Miami pero Carlos murió en un accidente de coche y nunca pudimos abrir el gimnasio juntos. No hay garantías en esta vida”, cerró, y sumó varios corazones negros al posteo.