Benjamín Vicuña sigue disfrutando lejos de la China Suárez y Christophe cuenta cómo bajó más de 30 kilos

El dress code exigía algo azul, así que Carla Peterson llegó con las uñas pintadas de ese color (pies y manos), aros blue France y un regio smoking. Apenas entró al evento de Johnnie Walker Blue Label, que se realizó en una antigua fábrica de tintas en San Telmo, la actriz se cruzó con Benjamín Vicuña, su compañero de elenco en la miniserie Terapia alternativa. ¡Otra vez!, se dijeron bromeando antes del abrazo. Es que hace unos días también coincidieron en el estreno del film de Ana Katz, El perro que calla. En una tregua de barbijos, los actores probaron los cócteles whiskeros que proponían detrás de las barra. Ella eligió uno con manzana y top sidra pulku pera. El prefirió un Newwest Fashioned, con black label, almíbar de higos y tintura blume eucalipto.

Carla Peterson, Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea salen del tunel del whisky

Desde ya, los temas del corazón (léase WandaGate, que de alguna manera lo rozó) no fueron de esta partida. El actor, que llegó con jeans azules, remera blanca, gorra y zapatillas moradas, se mostró de excelente humor, charló un rato largo con el diseñador Fabián Zitta y comió picaña con papas. Hace unos días lo fotografiaron con su ex, Pampita Ardohain, en un local de ropa. Y parece que también a todo abrazo. Dicen los que lo conocen que hacía tiempo no lo veían tan relajado. ¿Serán los cuencos tibetanos, que practica semanalmente?

Carla Peterson

Los 35 años de Oviedo, con Christophe y El Zorrito

Fue un encuentro de talentos. El clásico restaurante porteño Oviedo festejó sus 35 años y cerró sus puertas por una noche para celebrarlo con amigos, en su mayoría reconocidos chefs nacionales e internacionales. Narda Lepes, Cristina Sunae (la chef filipina-norteamericana experta en recetas del sudeste asiático), Juan Gaffuri, Pedro Pichau, Darío Gualtieri, Dolli Irigoyen, Gastón Riveira, Federico Fialayre y el rockero Fabián “Zorrito” Quintiero pasaron a saludar, brindar y comer ricos platos con Emilio Garip, el anfitrión y figura más solicitada de la noche.

También estuvo Christophe Krywonis, flaquísimo y muy solicitado luego de pasar por el quirófano y bajar más de 30 kilos. El cocinero francés, ex jurado de MasterChef Celebrity y Bake Off, contó lo bien que la pasó en la primera temporada del reality Parrilleros, un formato en el que él también debía competir con los concursantes. Eso, además, le permitió viajar por el país, algo que le encanta. Sobre su nueva imagen, el chef contó que está muy a gusto y que tras la cirugía, ahora su estómago tiene la capacidad de un vaso de 250 ml. Muy canchero y paseando de mesa en mesa, sonrió pícaro cuando le mencionaron el supuesto romance que habría tenido con Dolores Barreiro. “Pavadas. Somos amigos”, dijo pícaro el nuevo soltero codiciado de la gastronomía.

El Zorrito, que se prepara para los dos shows de este fin de semana de Gracias Totales-Soda Stereo, en el Campo de Polo, contó que está diseñando botas para la marca García de Jalon. Un nuevo emprendimiento para un hombre todoterreno. “Obvio sigo con mi música y las cosas de siempre, excepto la gastronomía. Estoy fuera de la actividad, no porque me haya cansado de lo gastronómico sino porque me harté de la pyme. No me interesa lidiar con eso, ya no quiero saber nada”, dijo el Zorrito mientras llegaba la súper torta y las palabras de Elizabeth Checa, periodista gastronómica icónica que hizo lagrimear a más de uno.

Emilio Garip, el anfitrión, estuvo en todos los detalles de la velada: brindis en el primer piso y comida en los salones. Pulpo, tortillas, bocaditos y luego paella, todo regado por vinos increíbles que envió el enólogo Ale Vigil.

Christophe Krywonis junto al equipo de Oviedo

Christophe Krywonis y Emilio Garip

Fabián Quintiero junto a su amigo Emilio Garip

Por La Princesa