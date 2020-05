Migue Granados criticó a los programas de televisión que llevan invitados en plena cuarentena. Crédito: Captura de pantalla

Migue Granados se descargó en las redes sociales debido al enojo que le generaron aquellos programas de televisión que llevan invitados a sus estudios, pese a la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus covid-19. La crítica apuntaba especialmente contra ciclos como PH y Almorzando con Mirtha Legrand.

"Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero ¿los programas con invitados son imbéciles? Y encima los p...... van, en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos kingas", escribió el humorista en su cuenta de Twitter.

"Yo hago UC desde casa justamente porque no es esencial. Podría tener permiso e ir a la radio tranquilamente. Pero prefiero que se vea pixelado y colaborar con la causa", continuó Granados, en referencia a que conduce su programa, Últimos Cartuchos (Vorterix, 10 a 13 hs), desde su hogar.

"Y de la misma manera que se cuidan l@s conductor@s con sus invitados, me puedo cuidar yo para almorzar con mi hermana y mi viejo. Pero no puedo elegir. ¿No?", insistió el humorista. Y concluyó: "Aclaro que no es personal. Yo consumo todos los programas, y me gustan. Pero se puede hacer por skype y no arriesgarse".

La publicación suscitó más de 18000 likes, fue retuiteado casi 3000 veces y generó comentarios coincidentes entre la mayoría de sus seguidores.