Migue Granados y Nico Occhiato, enfrentados por los Martín Fierro de Streaming: “Se portaron mal”

Nico Occhiato y Migue Granados volvieron a quedar en el centro de la polémica por un nuevo cruce vinculado a los Martín Fierro de Streaming. En medio de los preparativos para la ceremonia, el primero de ellos, creador de Luzu TV, expresó su malestar por no haber sido avisado a tiempo sobre la dinámica de la presentación de las ternas y se quejó: “Me dejaron mal parado”.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito publicó en sus redes sociales que todos los canales de streaming habían acordado anunciar juntos las ternas de los premios, excepto Luzu. Según el periodista, la señal de Occhiato no había confirmado su participación, pero el conductor aclaró que eso se debió a que no había sido informado a tiempo sobre la convocatoria.

“Fue raro que se le había comunicado a todos y a mí recién me avisaron el sábado”, señaló Occhiato (Fuente: Luzu TV)

“Fue raro que se le había comunicado a todos y a mí recién me avisaron el sábado”, explicó Occhiato en diálogo con LAM. Y precisó: “Eran las dos de la tarde, yo estaba yendo a desayunar con Flor, mi novia, y me manda un mensaje Grego Rossello pidiéndome eso. Le dije que lo veía el lunes en la oficina y le contestaba. Fue la primera vez que me enteraba de toda esta situación”.

Tras ello, el creador de Luzu aseguró que su intención siempre fue participar de los premios y negó cualquier gesto de desprecio hacia OLGA, el canal que lidera Granados y que estará a cargo de la transmisión de la gala. “Yo sabía lo que se sabía públicamente, que lo iba a producir OLGA, y yo iba, o sea, voy a ir y va a estar todo bien”, aclaró.

Aun así, reconoció que el episodio lo dejó en una posición incómoda. “Solo quería exponerlo porque me ensuciaba a mí la situación. Me dejan mal parado. Justo se olvidaron de nosotros”, opinó.

El conflicto entre Luzu y OLGA no es nuevo. Desde hace meses, ambos canales compiten por la audiencia del formato digital, con públicos que suelen cruzarse. Esta vez, la tensión se trasladó al detrás de escena de los premios.

Consultado por su relación actual con Granados, Occhiato fue tajante: “Yo no le contesto a Migue. Hace como un año que no hablamos, porque se portaron mal”, sostuvo. A pesar del malestar, aseguró que asistirá a la ceremonia de los Martín Fierro y mencionó: “Yo voy a ir, espero ganar algo. No hay ánimo de tirar mala onda ni nada”.

Después del descargo de Occhiato, Granados reconoció que el equipo de su canal cometió un error en la comunicación con Luzu. “Nosotros queríamos que todos cuenten las ternas para que no sientan que es un evento de OLGA, para que lo sintamos de todos”, explicó en diálogo con LAM. Según dijo, la intención del equipo de producción fue incluir a todos los canales de streaming para que la ceremonia no quedara asociada exclusivamente a su señal. “Empezamos a hablar con los canales, hablaron con Ángel de Brito y los que habían confirmado, pero faltaban tres a los que iba a llamar producción, porque tenemos otro tipo de diálogo con Luzu, Vorterix y Azzaro, que es entre productores”, indicó.

De esa manera, el conductor confirmó que la información sobre la participación de Luzu TV aún no se había cerrado al momento de la publicación en redes. “No le habían avisado a Luzu todavía, entonces, lo que dijo Nico tiene razón, pero los íbamos a llamar el lunes”, admitió.

Granados señaló que, una vez que se enteraron del malentendido, se comunicó directamente con Occhiato y su equipo. “Les estoy hablando por WhatsApp, le mandé un mensaje a Nico, porque Ángel se adelantó a contarlo, y les expliqué. Cuando explota todo, nuestro productor les escribió. Los queremos mimar para que vengan, queremos que sea una fiesta de todos”, sostuvo.

Además, el conductor de OLGA elogió a su colega y reconoció el papel de Luzu en la expansión del formato digital. “Van a ganar un montón de cosas, sin lugar a dudas, son pioneros. ¿Por qué los querríamos exponer?”, señaló sobre el canal liderado por Occhiato.