Miguel Ángel Cherutti, sobre su separación: “Me he mandado macanas”

No fueron meses fáciles para Miguel Ángel Cherutti. A su contagio de Covid-19, se sumaron las pocas oportunidades laborales debido a la pandemia y su separación de Fabiola Alonso, su mujer desde hacía 22 años. Tras confesar cómo rehízo su vida familiar, el humorista habló de la denuncia por abuso sexual que recibió en 2019 por parte de Melissa Brikman, una bailarina de su compañía.

Tras recordar sus primeros pasos en el medio y su larga trayectoria al lado de profesionales de renombre, el comediante habló de su separación. “De ánimo estoy bien. Trato de dejar de lado las cosas que han ocurrido. En estos momentos está todo bien, todo tranquilo entre nosotros. Al principio es un bombazo, estuvimos 22 años juntos y tenemos dos hijos hermosos”, confesó Cherutti en una íntima entrevista en Los ángeles de la mañana.

Asimismo contó cómo se reorganizó en este último tiempo. “Estoy solo con Santino. Me aboqué mucho a ellos porque esta carrera a veces no te permite estar como corresponde. A veces a la familia no la ves, hoy estoy muy abocado a él, que tiene 17 años. La más grande me está ayudando en mi trabajo. María Lujan está en Coruña y la extraño, eso te afecta”, indicó quien se define como “un tipo muy antiguo, conservador y chapado a la antigua”.

“¿Fuiste muy infiel?”, lanzó Ángel De Brito inesperadamente. “Puede ser que en algún momento dado haya cometido un error, lo admito”, respondió haciendo una especie de mea culpa. Sin embargo, el conductor de LAM volvió a sorprender al productor: “¿Se fueron infiel?”. Tras pensarlo unos minutos, Cherutti confesó: “No lo sé. Yo soy muy seguro de mí mismo, muy perfeccionista. Sé lo que elijo y por qué a lo largo de mi vida. Trato de no equivocarme, pero me he mandado macanas obviamente”.

En cuanto a la denuncia por acoso que sufrió a mediados de 2019, el humorista advirtió que la causa ya está desestimada: “Son cimbronazos que afectan en lo personal y en la familia porque tenés que dar la cara en tu casa y decir esto no es verdad. Y después con la gente, que muchos te creen y otros no. Yo tengo la consciencia tranquila, yo sé cómo es el juego de lo mediático. Siempre estuve tranquilo, lo juro por las cenizas de mi viejo”, repitió.

“Todos tenemos un muerto en el cajón. A veces uno como productor no tiene todo el poder. A veces uno se puede confundir con una persona o decir algo con doble sentido en un sketch y se malinterpreta. Esto no lo tengo que hacer más. Yo jamás abusé de nadie, no soy una persona violenta”, señaló.

LA NACION