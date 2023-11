escuchar

“A mí me gusta estar en pareja . No sirvo para estar solo. Creo que, en general, el ser humano nació para estar acompañado pero cada cual hace su historia porque no somos todos iguales”, reflexionó Miguel Ángel Rodríguez hace casi siete años cuando blanqueó su relación con Marcela Gargano , después de separarse de Maribel Altavista tras de 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Imanol y Felipe.

Miguel Ángel y Gargano se conocieron en 2015, en una cena de amigos en común. “Estoy enamorado, se llama Marcela, la conocí en una cena y me encantó, pero terminamos saliendo al año siguiente porque me había separado de la mamá de mis hijos a fines de 2015 y estaba en una revolución”, contó el actor el año pasado, en Socios del espectáculo. Y en una entrevista a LA NACION, reconoció: “Me gusta la compañía, estaba todo dado, y dije: ‘Vamos para adelante’. Ella trabaja en logística y estamos muy bien”.

Miguel Ángel Rodríguez y Marcela Gargano, en una de las tantas postales románticas que compartió el actor con su novia en las redes

Los primeros años implementaron el “cada uno en su casa” y la relación funcionó de maravillas, pero la pandemia por el covid-19 los animó a la convivencia: “Muchos se unieron y otros se desunieron; nosotros decidimos apostar a la convivencia. Los primeros tiempos fueron duros porque cada uno estaba en su casa y cuando se estaba abriendo un poco, nos mudamos juntos”.

Gadano tiene dos hijos, Jerónimo y Juan Cruz, y Miguel es padre de Imanol y Felipe. Alguna vez contaron que ensamblar la familia se dio naturalmente y vivieron la primera experiencia después de una temporada de verano en Villa Carlos Paz, cuando los seis hicieron un viaje a Nueva York. “Ensamblar las familias fue muy natural. Intentamos lo que queríamos, que era convivir nosotros con Marcela porque cada uno viene con su propia mochila y sus formatos previos. Mis hijos son grandes y viven solos, cada uno en su departamento, y los hijos de Marcela viven la mitad de la semana con el padre y la otra mitad, con nosotros. Estamos cerca, se pudo armar algo muy lindo y la vamos llevando, con lo que eso significa porque hay que convivir y fácil no es. Pero cuando uno tiene ganas, se puede”, dijo el actor.

Miguel Ángel Rodríguez contó varias veces que es un hombre que nació para estar en pareja y que en su vida ha estado solo durante poco tiempo. “No me costó la relación con Marcela porque me gusta estar en pareja. Los momentos de soledad están buenos, pero a mí me gusta la pareja. La verdad es que no la busqué, sino que se dio. Nos conocimos en una cena, después arrancamos a salir al año siguiente, fue de a poco y cuando no lo buscás, a veces aparece de golpe. Eso es lo más interesante. El amor está buenísimo y hay que vivirlo. Esto es lo que tenemos, lo que estamos transitando y está bueno. No sé cuántos años me quedan, pero lo que me resta por vivir, lo quiero vivir bien y disfrutar. Uno a mi edad empieza a pensar si se va a quedar solo o no porque oportunidades en la vida hay miles y a veces te sorprende. Verdaderamente, Marcela es una muy linda persona y que no pertenezca al ambiente es una linda ventaja “, reconoció en el programa Agarrate Catalina de La Once Diez.

Un romance a escondidas

Rodríguez tuvo un romance fugaz con la actriz Sabrina Carballo

Rodríguez tuvo un romance fugaz con la actriz Sabrina Carballo , 22 años menor que él. Durante mucho tiempo mantuvieron la relación en secreto. Fue en 2016, y él estaba recientemente separado de su esposa de toda la vida. Se habían conocido muchos años antes haciendo Son amores y luego trabajaron juntos en varias oportunidades. El romance se dio tras un encuentro fortuito, empezaron a salir a escondidas y si alguien les preguntaba decían que solamente eran “buenos amigos”.

Finalmente, blanquearon la relación en una función de la obra El padre, protagonizada por Pepe Soriano. Esa noche llegaron juntos, posaron para los fotógrafos y se fueron juntos. Sin embargo, al poco tiempo se separaron y ninguno de los dos habló del tema hasta que el año pasado, la actriz contó en El hotel de los famosos, que había sido pareja de Rodríguez durante unos meses. Casualmente, en ese reality estaba Imanol Rodríguez, hijo del actor, que después dijo: “Yo no tuve vínculo con Sabrina y lo de mi papá había sido un romance bastante exprés que ocurrió hace un montón”.

La madre de sus hijos

Maribel Altavista y Miguel Ángel Rodríguez se conocieron a principios de los 80 cuando él empezó a trabajar como asistente de Juan Carlos Altavista y luego debutó en Súper Mingo. Se enamoraron y se casaron en 1985. De perfil bajísimo, durante años la pareja nunca habló de su intimidad. Fueron padres de Imanol y Felipe. En 2015 Rodríguez contó que se había separado de su mujer después de 30 años de estar juntos. “Estamos separados desde hace unos días”, reconoció el actor a la salida de una función de Toc Toc, que protagonizaba en ese entonces.

“Fue una decisión de común acuerdo tomada con mucho afecto porque somos dos adultos que nos queremos desde hace mil años. No hubo más explicaciones que el desgaste. Llegó un momento en el que sentimos que había que ponerle el pecho a la situación y acordamos separarnos. Así de simple y doloroso. Cuando el vínculo se desgasta, cuesta, pero hay que hacerse cargo”, contó en una entrevista radial y agregó: “Sentimos que teníamos que ser determinantes también por respeto a nuestros hijos, para no aportar confusión ni mal clima. Somos familia y eso no nos lo va a quitar nadie porque hay mucha historia detrás y hay cariño y afecto”. Al poco tiempo de contarlo, él se fue a hacer una temporada de verano a la Costa Atlántica y ella se fue de viaje con sus hijos.

Hoy tienen una relación cordial. “Tengo una gran relación con Maribel, es la madre de mis hijos y lo será para toda la vida. Fácil no es nada en la vida, uno tiene sus angustias, pero hay que transitarlas. Pasé por un duro duelo luego de separarme; los dos pasamos mucha angustia”, reconoció en La Once Diez.