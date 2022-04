La incómoda reacción de Imanol Rodríguez por el romance entre su papá, Miguel Ángel, y Sabrina Carballo

En la edición del martes en El Hotel de los Famosos (eltrece), Imanol Rodríguez vivió un momento incómodo tras el recuerdo de Sabrina Carballo sobre el romance que tuvo con el actor Miguel Ángel Rodríguez, padre del joven humorista e influencer.

La actriz, que se catapultó a la fama con su participación en la tira infantil Amigovios, mantuvo una fugaz relación con el humorista en el año 2016. En aquel entonces, Miguel Ángel estaba recientemente separado de Maribel Altavista, luego de 30 años de matrimonio. Si bien la pareja intentó resguardar el bienestar de sus dos hijos en común, la noticia no pasó desapercibida en la prensa y causó polémica.

La incómoda reacción de Imanol Rodríguez ante la respuesta de Sabrina Carballo

Este recuerdo lo sacó a colación José María Muscari, quien participó del ciclo y realizó un picante juego de preguntas y respuestas en el que los participantes del certamen revelaron diversas anécdotas y datos. El mecanismo para participar era fácil, cada famoso tenía que sacar una bolilla con diferentes temáticas: amoríos, divorcios y fama eran algunos de los tópicos.

En el turno de Carballo, la actriz obtuvo el ítem de “citas”, y Muscari le pidió que cuente alguna. “Puede ser buena o muy mala”, lanzó. Con una mirada de desconcierto, Sabrina expresó: “Las malas las olvido, las buenas…”, y le dio pie al director teatral para recordarle una cuestión particular: “Has salido con varias personas que son famosas…”.

Ante la afirmativa de la actriz, el creador de Extinguidas rememoró la relación que vivió con Rodríguez y aprovechó la presencia de su hijo, Imanol, para hacerle una pregunta: “Y al principio, no sé, pienso en Miguel Ángel, justo tu papá, perdón, justo. O sea, que ella sería como tu mami ¿no?, ¿ella sería como tu mami?”.

Él, por su parte, mostró una mirada de incomodidad y no omitió ningún comentario. Entonces, Sabrina tomó la palabra y expresó: “No, respeto a su mamá”. Sin embargo, Muscari reiteró: “Tu madrastra…”.

No conforme, también le recordó a la actriz el supuesto noviazgo que tuvo con Eduardo Feinmann. Sin embargo, ella aclaró: “No, a Eduardo lo conozco pero no fuimos pareja. Salimos a comer, lo quiero, pero no”. Luego, hizo hincapié en la relación que vivió con el cantante Luciano Pereyra y que Muscari también le mencionó.

“Con Luciano sí estuve. Te están tirando data”, admitió Sabrina. “No, me las sé todas. Digo, ¿cómo es cuando empezás una relación con alguien que tiene un perfil alto?”, consultó el panelista de El hotel de los famosos: Debate.

“En realidad, no pienso en eso, fluye, pero lo que sí siempre trato es de no hacerlo público nunca hasta que no me queda otra”, agregó la participante del ciclo.

Por último, indicó: “Con Luciano una vez me pasó que salíamos de un restaurante y había un montón de cámaras y yo lo solté de la mano y él se re ofendió porque yo lo había soltado de la mano”.

“Y con el Chanchi también, un montón de veces nos invitaban a programas y yo decía no, no, y él me decía ‘pero si todo el mundo ya sabe que estamos juntos’. Yo le decía ‘no, porque no me gusta’”, sumó, con la mirada atenta de Estévez, su expareja.