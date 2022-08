Marina Calabró salió en defensa de Viviana Canosa y arriesgó un pronóstico sobre el futuro de Alejandro Fantino en el Grupo América

La salida de Viviana Canosa de A24 generó todo tipo de opiniones. Directivos del canal, compañeros y colegas se manifestaron a favor y en contra de la decisión de la conductora de abandonar su programa Viviana con vos al argumentar que fue censurada. Tras la palabra de Daniel Vila, que calificó su reacción de “intempestiva y desproporcionada”, Marina Calabró también se sumó a la polémica y defendió a su colega.

“Me parece que cuando a un periodista se le impide poner al aire un material se está ejerciendo censura previa”, dijo Calabró ante las cámaras de Socios del espectáculo. Y con una posición tomada, la panelista de Lanata sin filtro habló de la gravedad de coartar la libertad de expresión: “ Me parece que ella lo explicó claramente en su descargo y que lo que dice es inapelable. La libertad de expresión es un valor consagrado por la Constitución Nacional, es constitutivo de la democracia. No podemos discutir lo que ya está resuelto. Y en este caso me parece que es muy claro lo que pasó ”, señaló.

“Que no te diga nada hasta un determinando momento y que luego decida prohibir determinado contenido, a partir de ese momento pretendo ejercer sobre vos censura previa y ese es el punto de inflexión que cambia todo”, reflexionó sobre la justificación que el Grupo América dio sobre su decisión de levantar el material que la conductora pretendía difundir en su programa el pasado viernes.

Respecto a la decisión del canal de abrir el programa del día lunes con la silla de Canosa vacía, opinó: “Me parece que se quiso hacer una suerte de operativo ‘nos echamos un poco de lavandina’, pero entiendo que está en el borde de la falta de respeto, porque si hay una profesional que se sintió censurada, que tuvo que dejar su lugar de trabajo porque no podía aceptar los condicionamientos, usar la silla vacía como un recurso teatral y hacer gala de una libertad de expresión que -evidentemente no tuvo, porque si no estaría ahí- no va ”.

“Entiendo que despertó mucha crítica y polémica en Twitter esos 10 minutos de silla vacía, mucho ruido. Pero a veces no aclares que oscurece”, remató la licenciada en ciencias políticas contundente.

¿Fantino sigue los pasos de Canosa?

Ante la repentina renuncia de Canosa, la señal de noticias emitió un comunicado donde explicó el motivo por el cual le impidió difundir el informe sobre Sergio Massa. El texto fue repartido en cada programa para que se lea públicamente; sin embargo, Alejandro Fantino se negó a hacerlo y le pasó la tarea a uno de sus panelistas, el abogado Mariano Cuneo Libarona. “Me pareció una posición valiente la de no leer personalmente el comunicado, e inteligente”, opinó Marina Calabró sobre la decisión del conductor de Animales Sueltos.

Alejandro Fantino, ¿incómodo?

Y enseguida dio un dato revelador sobre el futuro del periodista en el canal: “Para mí se va en septiembre, en una salida consensuada con el canal. No se quiere ir pateando tachos, no quiere romper unilateralmente un contrato que dura hasta el 31 de diciembre, pero entiendo que está en su ánimo una salida anticipada porque hay ciertas incomodidades a través de sucesivos destratos... Pero eso háblenlo con él ”, comentó quien es muy amiga del periodista.

En cuanto a la relación que Fantino tiene con Daniel Vila, presidente del Grupo América, señaló: “Tienen una relación de más y de menos. Te bloqueo en el celular, te desbloqueo, tienen momentos mejores y peores y bueno, algunos destratos en Intratables y ahora en Animales sueltos se vieron en pantalla. Te ponen 23.30 cuando toda la competencia ya arrancó, salís con un piso bajo [en referencia al poco rating que le deja LPA, el programa de Florencia Peña], tenés que remar solo. Cuando tienen que levantar a alguien por El Polaco, lo levantan a él. Ale es una mega figura y me parece que este año no la trataron como tal”.