Mila Kunis reveló cómo supo que una de las películas que protagonizó iba a ser un fracaso

Cuando a Mila Kunis le llegó el libreto de un film de ciencia ficción que llevaba la firma de las hermanas más arriesgadas y transgresoras de Hollywood, no dudó en decir que sí, que iba a protagonizarla. Sin embargo, con el correr del tiempo, la ilusión comenzó a descender cuando notó que algo no iba bien y que, incluso antes de comenzar a rodar escenas, ya se había dado cuenta de que el resultado no sería el mejor.

“¿Cuándo supimos que la película fracasaría? Antes de empezar la producción, porque el presupuesto se redujo a la mitad”, explicó haciendo referencia a El destino de Júpiter, el largometraje que filmó en 2015 junto a Channing Tatum. “ El presupuesto original era el doble, y se puede hacer mucho más si tienes ese dinero extra. A menudo ese tipo de guiones tienen un argumento muy bueno, pero también otras cosas maravillosas que requieren dinero para lograrlas ”, agregó en diálogo con Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused.

“ Justo antes de que comience la preproducción, por una cantidad grande de razones que tenían los estudios y otras cosas más que sucedieron, el presupuesto se recortó y la película fue diferente ”, agregó la estrella.

El largometraje dirigido por las creadoras de Matrix, Lana y Lilly Wachowski, no fue bien recibido, obteniendo una puntuación del 28% en Rotten Tomatoes. Según Box Office Mojo, la película recaudó algo más de 47 millones de dólares en Estados Unidos y casi 184 millones en todo el mundo. El presupuesto, en tanto, fue de 176 millones de dólares.

En el film, Kunis interpretaba a una sirvienta destinada a ser la reina del universo, y Tatum a un cazador genético. “Me gustaría que Channing estuviera aquí porque tenemos algunas buenas historias”, dijo Kunis refiriéndose a cómo fue compartir el rodaje del film.

Hace un tiempo Eddie Redmayne, que interpretó al villano de la película, dijo en una entrevista con GQ que en el largometraje hizo una “actuación bastante mala”, según todos los indicios. “Para aquellas personas que detestan lo que hago, El destino de Júpiter tiende a ser su favorita de mis actuaciones”, dijo en tono de broma. “En retrospectiva, puede que haya sido demasiado. Pero me encantan las Wachowski; nunca me he sentido tan libre en el set”.

En concordancia, Tatum le dijo a Variety que el tiempo que estuvieron rodando terminó siendo una “pesadilla” para él, ya que llevaba haciendo “cuatro películas seguidas”. “No estuve tan bien como quería en esas dos últimas películas, porque no tenía energía”, dijo el actor en su momento. “El destino de Jupiter fue una pesadilla desde el comienzo. Todos estuvimos allí durante siete meses, dejándonos la piel. Fue muy duro”, aseguró.

Kunis sigue actualmente apostando a diferentes proyectos. Actualmente se prepara para estrenar La chica que lo tenía todo (Luckiest Girl Alive), una adaptación a la pantalla del best seller homónimo, que fue editado en 2015 por la joven escritora estadounidense Jessica Knoll, y que marcará el debut de la actriz en una producción de Netflix. Al elenco lo completan Finn Wittrock, Scoot McNairy, Jennifer Beals, Connie Britton, Thomas Barbusca, Justine Lupe, Dalmar Abuzeid, Carson MacCormac, Alexandra Beaton como Hilary Hitchinson, Nicole Huff en el papel de Olivia Kaplan y Alex Barone.

El tráiler de La chica que lo tenía todo

“La chica que lo tenía todo narra la historia de Ani FaNelli (Mila Kunis), una mordaz neoyorquina que parece tenerlo todo: un puesto codiciado en una glamorosa revista, un armario para morirse de envidia y una boda de ensueño en Nantucket a la vista”, sostiene la sinopsis oficial de la película.

Y agrega: “Cuando el director de un documental sobre un crimen la invita a contar su versión de la tragedia que sucedió en su adolescencia, en el prestigioso colegio Brentley, Ani se ve obligada a afrontar un pasado siniestro que podría desbaratar su vida perfecta”.

La actriz ucraniana nacionalizada estadounidense cobró especial relevancia por su papel de Jackie Burkhart en la comedia That 70′s Show. Además, es la voz de Meg Griffin en la serie de animación Padre de familia. También actuó en El libro de los secretos, El cisne negro, Amigos con beneficios, Ted, Oz: el poderoso y El club de las madres rebeldes.

