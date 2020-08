Miley Cyrus y Cody Simpson, separados después de 10 meses de romance

Miley Cyrus y Cody Simpson, unos meses atrás Crédito: GROSBY GROUP

El mes de agosto parece ser clave para Miley Cyrus. El año pasado, la cantante anunciaba su separación de Liam Hemsworth después de solo ocho meses de matrimonio y ahora se ha conocido que su noviazgo con Cody Simpson, con quien comenzó una relación el pasado octubre, ha llegado a su fin, según la propia Miley ha confirmado en su Instagram Live este jueves. Allí ha contando a sus seguidores que han decidido darse un tiempo para trabajar en ellos mismos. "Estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser, como todo el mundo a nuestra edad. Solo estamos decidiendo quiénes queremos ser en nuestras vidas, qué queremos hacer, así que no conviertan esto en una historia dramática si la semana que viene nos ven que vamos a comer pizza juntos", dijo en referencia a la buena relación que mantienen. "Hemos sido amigos durante diez años y vamos a seguir siéndolo, así que no conviertan esto en algo que no es", agregó en referencia a que no se trata de ningún drama sentimental.

La noticia sorprendió a muchos seguidores de la pareja ya que en las últimas semanas ambos se profesaron su amor mutuo en diferentes entrevistas. El pasado julio, Miley Cyrus reveló a Variety que había comenzado una vida sobria desde que en noviembre la operaron de amigdalitis. Un camino que hizo acompañada de Simpson, quien la apoyó en todo momento. Estuvo a su lado durante la intervención y durante toda la recuperación. La pareja también pasó junta parte del confinamiento y la intérprete de éxitos como "Malibu" o "Wrecking Ball" solo ha tenido buenas palabras para él. "Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos. Hasta que llegó Cody. [...] Él es la única buena persona con la que salí. El resto es una mierda", dijo Cyrus en una entrevista. El cantante australiano, por su parte, también se refirió a ella de esta manera. "Estar con Miley es algo maravilloso en mi vida. Es creativa, inspiradora e independiente", dijo en abril a The Sydney Mornign Herald. La última vez que se dejaron ver juntos en las redes sociales fue en julio, en un video de Tik Tok en el que realizaban una coreografía en el jardín de casa. Sin embargo, según cuentan algunos medios como People o TMZ, Cyrus y Simpson llevan unas semanas viviendo por separado.

Una ruptura que, de momento, parece amistosa y que coincide con el lanzamiento de un nuevo tema de Miley Cyrus, "Midnight Sky". "Estoy muy orgulloso de ti. Felicidades a la persona más especial de todas", escribió el cantante en su Instagram en referencia al nuevo trabajo musical de la artista.

Miley Cyrus, de 27 años, y Cody Simpson, de 23, son amigos desde hace tiempo, aunque no fue hasta el pasado octubre cuando se les relacionó sentimentalmente, después de ser vistos juntos en un restaurante. Una cita que llegó poco después de que Cyrus rompiera su breve romance con Kaitlynn Carter, la influencer con la que comenzó a salir tras separarse de Liam Hemsworth a raíz de unas fotografías de las dos chicas besándose en la cubierta de un barco.

"Midnight Sky", la nueva canción del último disco de Cyrus, She is Miley Cyrus, que verá la luz próximamente, trata precisamente de una ruptura, aunque la artista ha aclarado que la letra habla de su separación de Liam, con quien se casó la víspera de la Nochebuena de 2018, tras una década manteniendo una relación intermitente y se separó solo ocho meses después. "Sentí que mi historia había sido contada durante todo el año pasado. Pasé por una ruptura extremadamente pública e, incluso más que eso, pasé por un divorcio público de alguien con quien había estado durante diez años", reveló en una entrevista con Zane Lowe del programa New Music Daily en Apple Music sobre el enfoque que ha dado a su nuevo trabajo.

No es la única revelación de Cyrus, quien está aprovechando la promoción de su nuevo trabajo para contar detalles íntimos de su pasado. En una conversación con Alexandra Cooper en el podcast Call Hee Daddy, la cantante habló de algunas de sus experiencias sexuales durante su adolescencia. Entre otras anécdotas, Cyrus contó que perdió la virginidad a los 16 años precisamente con el que luego se convirtió en su marido, Liam Hemsworth, pero que empezó a experimentar en el mundo del sexo unos años antes, cuando con 11 o 12 años hizo un trío con dos amigas suyas. "Me atrajeron las chicas mucho antes de que me atrajeran los chicos. [...] Cuanto tenía 11 o 12 años mis amigas me contaban lo que hacían con los chicos y realmente no lo entendía así que me junté con dos de ellas para probar", dijo la también actriz.