Sin rencores: Miley Cyrus dijo que sigue amando a Liam Hemsworth

Si bien Miley Cyrus reveló que atravesó demasiados conflictos durante su fugaz matrimonio con Liam Hemsworth, la actriz y cantante admitió que todavía lo ama mucho. En una entrevista con Howard Stern, la estrella pop admitió además que cuando llega a su casa, quiere que haya alguien que la baje a la tierra.

Cyrus y Hemsworth se casaron en una ceremonia íntima en 2018 y pocos meses decidieron separarse de forma intempestiva. "No me divierto con el drama o las peleas", contó la cantante en la nota, donde además reveló que nunca habían hablado, en sus diez años de relación, de casarse con el actor australiano hasta que una tragedia los guió a ese lugar. "Estuvimos comprometidos mucho tiempo, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú... Ese hecho hasta afectó mi voz. Yo estaba en Sudáfrica, no pude volver a casa, mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo", se lamentó.

"Tenía fotos polaroids de Elvis, desde la primera fila...Tantas cosas simplemente se habían ido, cada canción que alguna vez escribí estaba en esa casa. Cada foto mía que mis padres me habían dado, cada guion... Perdí todo. Traté de poner todo en su lugar en vez de decir: 'Oh, la naturaleza hizo algo que no podía hacer por mí misma; me obligó a dejarlo ir', corrí hacia el fuego. Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo", explicó.

Más allá de haberse separado del actor australiano, Miley dijo que lo amará por siempre. "Realmente lo amo y lo amo mucho, mucho, mucho y todavía lo amo. Siempre lo haré", lanzó.

En agosto de 2019, el representante de la artista dijo a People: "Liam y Miley se separaron de mutuo acuerdo". Al respecto, confesó que cuando finalmente tomaron la decisión de separarse por su propio bien, sintió que se moría: "Honestamente, a veces [la muerte] se siente más fácil porque [con una ruptura] la persona todavía está caminando sobre la tierra".

Después de la noticia de la separación, ambos han encontrado otras personas para refugiarse. Mientras que Liam sale con la modelo australiana Gabriella Brooks, desde diciembre del año pasado, Miley se embarcó en una relación con Cody Simpson que finalizó recientemente.

