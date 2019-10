Miley Cyrus no puede dejar de mostrar su amor por Cody Simpson

La cantante le demuestra su amor a su nuevo novio, Cody Simpson, mientras Liam Hemsworth ya tiene nueva novia Crédito: Agencias

Miley Cyrus no oculta su vida amorosa y comparte fotos con su nuevo novio. A pesar de que dio por terminado sus diez años de amor con Liam Hemsworth hace unos meses atrás, la cantante no teme mostrarse junto a su nueva pareja en las redes sociales. Luego de una fugaz relación con Katlynn Carter, la joven se declara completamente enamorada del actor australiano Cody Simpson y sus últimos posteos son a puro romance.

Hubo muchas idas y vueltas entre Cyrus y Hemsworth a lo largo de la última década, por eso su matrimonio parecía coronar una ola de intentos con un gran final feliz. Su historia de amor tenía todos los condimentos: el flechazo de Cúpido al estilo Hollywood -cuando se conocieron en la filmación de La última canción-, las reconciliaciones más apasionadas, y una boda íntima digna de una celebrity. Sin embargo, la pareja se separó tan sólo 8 meses después de su boda, y a partir de ese momento, empezaron los reclamos cruzados por infidelidad, drogas y alcohol. Al principio, el australiano se mostraba en soledad, refugiado con su familia, y parecía dejar una puerta entreabierta para un posible regreso con la cantante.

Al poco tiempo, toda posibilidad de retorno quedó atrás cuando se conocieron las primeras fotos de Cyrus junto a Carter, la modelo y DJ que había estado casada con Brody Jenner y que también se había separado recientemente. Los medios norteamericanos comenzaron a hablar de una "relación romántica" entre ellas, y cuando los paparazzi las captaron in fraganti a los besos en un yate en Italia, los rumores se confirmaron.

La intérprete de "Wrecking Ball", lejos de ocultar esta relación, hizo varias apariciones públicas junto a su "amigovia" y, según comentaron los medios estadounidenses, esta fue la gota que rebalsó la desilusión de Hemsworth, quien le puso punto final a todas sus esperanzas y solicitó el divorcio de Cyrus, alegando "diferencias irreconciliables".

Actualmente ambos apuestan a nuevos noviazgos. El actor australiano ya fue visto caminando, muy romántico, junto a la actriz -también australiana- Maddison Brown, tomados de la mano por las calles de Nueva York. Mientras que la ex Hannah Montana se muestra muy enamorada de Simpson en las redes sociales.

Recientemente, Cyrus quiso expresar el amor que siente por su actual novio mientras hacía un directo de Instagram y afirmó: "Hay buenas personas por ahí que simplemente son lo mejor. Solo he conocido a uno y él esta en esta vida. Hay buenos hombres, muchachas, no se rindan. No tienen que ser gay, hay buenas personas por ahí, sólo tienen que encontrarlas". Sus declaraciones resultaron polémicas y causaron la indignación de la comunidad LGBT, ya que anteriormente la cantante había apoyado en gran medida al colectivo, y se había autodenominado "pansexual", haciendo énfasis en que "el amor no es hacia un género, sino hacia una persona".

Por el momento, Hemsworth y Cyrus elijen caminos diferentes. Tras el revuelo de su ruptura y el desfile de fotos de sus nuevas parejas, parecen haber dejado atrás toda posibilidad de reconciliación.