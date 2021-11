Millie Bobby Brown “oficializa” su relación con el hijo de Jon Bon Jovi con una romántica foto en Instagram

Millie Bobby Brown posteó su primera imagen en Instagram junto a su novio, Jake Bongiovi. De este modo “oficializó” su relación con el hijo del músico Jon Bon Jovi.

En la foto se ve a la joven de 17 años abrazada a su pareja, de 19, a quien le da un beso en la mejilla en un contexto idílico: el London Eye. Si bien Bongiovi ya había aparecido en algunas Stories de la actriz de Stranger Things, esta es la primera que aparece en su feed, lo cual emocionó a los fans de Bobby Brown. El posteo cosechó más de 6 millones de likes.

En cuanto a Bongiovi, él sí suele compartir fotos de su cotidianidad con la actriz, ya sea un paseo en auto como una salida para tomar un café. Jake es hijo de Bon Jovi, de 59 años, y de su esposa, Dorothea Hurley, quienes se conocieron en 1980 y se casaron nueve años más tarde. El músico también es padre de Stephanie (28), Jesse (26) y Romeo (17).

A diferencia de su papá, Jake no quiere ser músico sino actor y estaría encaminando su vida hacia la concreción de esa meta.

El inicio del romance

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi salieron como pareja por primera vez en la ciudad de Nueva York en junio de este año The Grosby Group

Después de semanas de especulaciones sobre la relación que estaba manteniendo la protagonista de Enola Holmes con su colega, en junio ambos fueron vistos caminando juntos por las calles de Nueva York. En una serie de fotografías se podía ver a los flamantes novios tomados de la mano, mientras él llevaba en una bolsa a Winnie, uno de los perritos de la actriz. Previamente, el adolescente había subido una imagen de ambos a sus redes, con la captura “mejores amigos”, razón suficiente para que los medios comenzaran a sospechar que había algo más entre ellos.

Antes de ser vista junto a Bongiovi, Bobby Brown había sido vinculada sentimentalmente con Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, con el cantante juvenil Jacob Sartorius, y con el jugador de rugby Joseph Robinson.

“Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que lo que han hecho ha sido causarme dolor e inseguridad. Pero nunca me van a derrotar. Voy a continuar haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje en busca del cambio”, expresó en una ocasión la joven, que saltó a la fama con tan solo 12 años con su rol de Eleven en la serie de Netflix, por lo que tuvo que acostumbrarse a la atención mediática a muy temprana edad, y que ahora se está preparando para el regreso de Enola Holmes con la esperada secuela, que está en pleno rodaje.