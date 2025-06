Mirtha Legrand defendió a Ricardo Darin luego de la polémica por las empanadas: “Lo han hecho de goma”

Las declaraciones de Ricardo Darín la semana pasada en la mesa de Mirtha Legrand generaron un debate nacional alrededor del precio de la docena de empanadas. Incluso el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, hicieron referencia al tema. Lejos de mirar hacia otro lado, la gran diva de la televisión no sólo sirvió el clásico plato argentino como entrada a sus invitados de la noche sino que, además, defendió de forma contundente al protagonista de El eternauta. “Lo han hecho de goma”, lamentó.

Mirtha junto a sus invitados: Fernando Burlando, Jairo, María Julia Oliván y Hugo Alconada Mon StoryLab

Luego de presentar a sus invitados -compartió programa con Jairo, con los periodistas Hugo Alconada Mon y María Julia Oliván y con el abogado Fernando Burlando-, la Chiqui hizo pasar al estudio a Jimena Monteverde. “Hoy tenemos de entrada empanadas, porque hubo mucha polémica”, anunció la cocinera del envío con picardía. “Ahhh”, reaccionó Mirtha mientras el resto de los comensales comenzaron a reírse por el guiño. “Hicimos empanadas gourmet, entonces tenemos una de vacío y provolone y otra de calabaza y queso”, completó Monteverde.

“Pobre Darín, lo han hecho de goma pobrecito”, disparó la conductora en referencia a las duras críticas que recibió el actor por decir, hace una semana en esa misma mesa, que la docena de empanadas valía 48 mil pesos. “¿Pero qué tuvo de malo?”, preguntó a sus invitados, y repasó el momento del ida y vuelta con el actor. “Vos sabés que yo no lo escuché. Yo le pregunté ‘¿cómo ves el país?’ y él empezó a hablar y bajó un poco la voz. Y bajó la cabeza", confesó. “Yo no oí cuando dijo lo de los 48”, continuó, y se sorprendió porque salió en todos lados, en radio y en televisión.

“Le mandamos un aplauso desde acá, que es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el más famoso actor argentino. Y lo queremos mucho. Yo lo conozco desde chiquito, conocí a su padre”, continuó la conductora. “Darín es todo lo que está bien”, resaltó Jairo, quien se unió a la defensa. “Sí. Y es muy educado”, agregó.

Polémica nacional

Ricardo Darín, sobre las últimas medidas del Gobierno: "Hay gente que la está pasando muy mal"

Todo comenzó el sábado 24 de mayo cuando Mirtha Legrand le preguntó a Darín cómo ve a la Argentina. “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”, reaccionó él. “El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...”, siguió. “Qué notable lo de los colchones”, alcanzó a decir Mirtha, y Darín se puso serio.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”, aseveró, y subrayó: “48 mil pesos”. “Los precios son terribles”, acompañó la conductora. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, cerró.

La respuesta de Caputo y la reacción del presidente

En el programa La Cornisa, que conduce todos los domingos Luis Majul en LN+, el ministro de Economía le respondió al actor: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

Milei y Darín Archivo

Caputo desestimó la cifra mencionada por Darín y dio a entender que, en todo caso, el actor habría comido en un local de alta categoría. “Todo bien si puede pagar empanadas más caras. Pero no valen eso, Ricardito”, dijo con ironía. Y para reforzar su punto, sumó una comparación provocadora: “Es como si mañana vas a Porsche y le decís a Mirtha: ‘Los autos salen 200 mil dólares’”.

Cuatro días después, fue el propio Milei quien levantó el guante. En una entrevista que le concedió a Mariana Brey para el canal de streaming Neura, el presidente le pegó a Darín luego de asegurar que Cristina Kirchner no es “una opinión calificada” para hablar de economía. “Es como Ricardito hablando de las empanadas, se quiso hacer el nacional y popular, y terminó siendo un ignorante y un operador berreta”, arremetió el mandatario.