Mirtha Legrand reveló cómo vivió la nominación de Juanita a los Martín Fierro: lágrimas, emoción y un pícaro mensaje para su nieta

Siempre coqueta, enfundada en un vestido azul eléctrico con brillos de Claudio Cosano, bijouterie a tono, sandalias doradas de taco alto y una gran y amable sonrisa, Mirtha Legrand habló con la prensa en el marco del desfile del diseñador argentino que se realizó en el Centro de Exposiciones de Figueroa Alcorta el pasado lunes.

La conductora confirmó que asistirá a los Martín Fierro, que muy pronto sabrá la fecha de su regreso a la televisión y se mostró muy orgullosa de su nieta, Juana Viale, quien se alzó con una nominación como mejor conductora en los premios más importantes de la industria del espectáculo local.

Mirtha Legrand Desfile de Cosano Gerardo Viercovich

“¿Cuándo vuelve a la tele?”, le preguntó Rafa Juli, movilero de Intrusos en el Espectáculo, en una especie de conferencia de prensa que ofreció Legrand. “Esta semana se resuelve” , respondió. Luego, agregó que será los sábados a la noche. “Si el físico me diera me gustaría hacer los dos en la semana, si es que Juanita no los hace”, confió luego, en relación a la posible conducción de otro envío, tal como lo venía haciendo antes de la pandemia.

“Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me emocionó tanto cuando escuché que una de las nominadas era Juana. Me encantó. Enseguida tomé el teléfono. Estaba en Córdoba ella filmando. Y le mandé un WhatsApp diciendo ´ Juanita, estás nominada y tu abuela no está ”, confió ante las risas de quienes la acompañaban en el escenario. Luego, aclaró que ella no fue nominada porque hace dos años que no está en televisión. “Juanita está fantástica. Ha tenido una evolución maravillosa. digna de admiración”, cerró el tema.

Mirtha Legrand, escoltada por el diseñador Claudio Cosano Gerardo Viercovich

Cuando le preguntaron si iba a participar de la ceremonia de entrega de premios, con seguridad la diva afirmó que sí.”No he faltado. Solo un año cuando por una desgracia personal no fui pero he ido siempre”, explicó. Por último, cuando le pidieron que elija una sucesora, la conductora de los clásicos almuerzos de la TV no dudó: “Juanita, ¿no?”, dijo, y se despidió.

Mirtha, de nuevo en el centro de la escena

Mirtha Legrand participó del desfile en el marco de su regreso a los grandes eventos de la ciudad tras dos años de aislamiento como medida preventiva contra el coronavirus. Sin ir más lejos, acaba de confirmar que será parte de la próxima entrega -el domingo 15 de mayo- de los premios Martín Fierro. Con un vestido azul eléctrico, la conductora se mostró sonriente y se ubicó en la primera fila para alentar a las modelos. Luego, ofreció una conferencia de prensa.

Según pudo averiguar LA NACION, si bien aun faltan acordar los detalles finales y las firmas de ambos contratos, están todas las condiciones dadas para que la gran diva vuelva a conducir el programa nocturno de los sábados (La Noche de Mirtha) y el de los domingos al mediodía (Almorzando con Mirtha Legrand) quede a cargo de su nieta, Juana Viale (habrá que ver si con otro título, o no). Si todo se desarrolla como está planeado, ambos regresos se darán durante un mismo fin de semana, en el mes de mayo.

Mirtha Legrand junto a Flor de la V en una de las funciones especiales de Drácula en el Luna Park Gerardo Viercovich

Un largo paréntesis

Luego de una pandemia fuera de la televisión, dos participaciones especiales y el festejo por sus 95 años, Mirtha -como ella misma contó que le recomendó su médico de cabecera- vuelve al trabajo. Ni bien se anunciaron las restricciones por la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, Mirtha le cedió su lugar a su nieta, Juana Viale. Desde ese momento, en lo que se creía que iba a ser un reemplazo corto, la hija de Marcela Tinayre se hizo cargo tanto de La noche de Mirtha -los sábados a la noche- como de Almorzando con Mirtha Legrand, los domingos al mediodía.

Cauta en relación con las condiciones para su regreso, la gran figura del espectáculo vernáculo siempre dejó en claro que lo haría una vez vacunada, con la pandemia controlada y luego del final del invierno . Y si bien sonó fuerte la idea de un regreso anticipado antes de las elecciones de noviembre, esa posibilidad fue descartada luego.

Fue la misma Mirtha quien esbozó en público la posibilidad de retornar antes de finales del año pasado. Después de recibir la tercera dosis de la vacuna, Mirtha se hizo presente en la presentación de la película La Casa Gucci, en Escobar. En diálogo con Guillermo Andino, anfitrión del evento, la actriz y conductora hizo la inesperada revelación: “En diciembre, haré uno o dos programas para despedirme del año”. Finalmente, su gran regreso, y con continuidad, se hará efectivo lo más probable en el próximo mes de mayo.