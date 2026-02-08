El palito de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde tras anunciar que la cocinera no seguirá en el programa

Jimena Monteverde es uno de los rostros que acompaña a Mirtha Legrand desde hace años con el menú en cada cena que ofrece a sus invitados en La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), pero después del inicio de su propio programa en la misma pantalla -La cocina rebelde-, se habría decidido que la cocinera abandone el ciclo de la diva y tampoco esté con Juana Viale en sus almuerzos dominicales.

Mirtha Legrand confirmó que Jimena Monteverde ya no estará más en su programa y aseguró que la extrañará (Fuente: Captura de video)

Antes de la presentación del postre, Legrand interrumpió la conversación y recordó a Monteverde: “Jimena no estará más porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mando un beso, la voy a extrañar mucho, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”. A la vez que los invitados le pidieron que no se sienta mal porque de seguro volvería, la conductora insistió y tiró un reproche al aire: “A mí me encanta que tenga su programa, pero también me hubiera gustado que continúe con este”. En tanto, Mónica, otra de las cocineras que sirve en el staff gastronómico del ciclo, es quien ocupará el nuevo puesto.

La razón de por qué Jimena Monteverde abandona el programa de Mirtha Legrand

El viernes durante Sálvense quien pueda (América TV), Sabrina Rojas y el panel adelantaron la salida de Monteverde del programa de Legrand porque los días de grabación coinciden con los que ella transmite La cocina rebelde (eltrece) en directo. Además, no solo abandonaría a “La Chiqui”, sino que también dejaría de aparecer en el Almorzando con Juana Viale, del mismo canal.

Según explicaron, el ciclo de Viale se graba los viernes a las 11.00 horas y el de Legrand el mismo día a las 14.00 horas, por lo que no le queda un espacio libre. Por otra parte, mencionaron que la chef estaría angustiada y por ese motivo evitó dar declaraciones a la prensa en el fin de semana. De este modo, solo continuará con su nuevo proyecto culinario que empieza a las 14.45 los cinco días de la semana.