Mirtha Legrand: "Los que se han ido afuera no tienen sentido de la solidaridad"

Mirtha Legrand habló sobre la cantidad de gente que se vio en las rutas: "Los que se han ido afuera no tienen sentido de la solidaridad" Fuente: Archivo

22 de marzo de 2020 • 16:54

Este fin de semana, para que su abuela pueda cuidarse y no exponerse a los riesgos que conlleva el coronavirus , Juana Viale se puso al frente de los programas que conduce la diva por eltrece : La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand , los cuales fueron grabados durante la semana. Para saludar a sus televidentes, la diva se comunicó con su nieta por teléfono y contó como esta viviendo estos días.

"Estoy en casa, encerrada. Decidí ausentarme por un tiempo por solidaridad y por mi misma", explicó Legrand antes de revelar cómo pasa sus días. "Leo los diarios bien a fondo, veo un poco de televisión, camino dentro de la casa y hago gimnasia, porque yo tengo kinesiólogo pero no puede venir nadie para acá".

La reina de los almuerzos, que por su edad está dentro de los grupos de mayor riesgo, aseguró que tiene miedo pero que intenta mantenerse tranquila. "Yo estoy bastante asustada, me asusta lo que está pasando, esta pandemia es preocupante. Tenemos que cumplir lo que nos indican y no salir de la casa, lavarnos las manos, usar alcohol en gel y no entrar en pánico, que es lo peor que se puede hacer".

Mirtha también hizo referencia a la cantidad de argentinos, que antes del anuncio de la cuarentena obligatoria decidieron viajar por el país hacia la costa y otros destinos. "Los que se han ido afuera me impresionan, no tienen sentido de la solidaridad", dijo duramente.

"Te quería saludar, mandarte un beso enorme y darte las gracias por tu trabajo, que me dijeron que lo estás haciendo maravillosamente bien", felicitó a su nieta antes de colgar el teléfono.

Hace unos días, Legrand habló en exclusiva con LA NACION y contó como se siente frente al avance del Covid-19. "Lo que estamos viviendo es terrible, parece una película de terror. Además, estamos luchando contra un enemigo invisible, por eso estamos todos expuestos. Hay mucha gente que no se da cuenta lo que está sucediendo", expresó. "Hay que tomar conciencia de lo que se vive y respetar a nuestros congéneres. Los argentinos tenemos que respetarnos un poco. Yo creo que este terrible momento servirá para que nos unamos más".