Moda circular: Cate Blanchett, Kate Winslet y otras famosas que se atrevieron a repetir vestido en la alfombra roja

Recuperar, reusar, reutilizar. Lo que antes hubiese sido un escándalo analizado en todas las revistas de moda y los programas de espectáculos, hoy es una tendencia. Es que cada vez son más las estrellas de Hollywood que rompen con las viejas costumbres y se animan a lucir dos veces el mismo outfit en un evento sin importarles lo que puedan llegar a opinar los expertos .

Esta vez fue la actriz Kate Winslet la que desempolvó un vestido que ya había usado para una gala de la industria. Fue en el marco del estreno de una de las producciones más esperadas del año: Avatar: el camino del agua. Lejos de ocultarse y consciente de que todos los flashes se iban a dirigir hacia su figura, la protagonista de Titanic lució con una gran sonrisa el mismo vestido gris perlado de corte sirena de Badgley Mischka que ya había llevado en 2015, durante su paso por el Festival de Cine de Toronto.

Winslet en 2015, durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF)

No es la primera vez que la estrella británica recicla una prenda: en 2020, la misma actriz reveló el por qué de su actitud en una entrevista con Vanity Fair. “ Los vestidos, los arreglos de la ropa, todo es muy estresante… No me gusta tener que ajustar mi cuerpo, ajustar las prendas y encima que todo el mundo me esté juzgando por un vestido de alfombra roja que solo me voy a poner una vez. El dinero que se pierde en eso… ”, explicó.

Siete años después, Winslet recurrió a la misma prenda en el estreno de Avatar: el camino del agua

Como Winslet, muchas grandes figuras del cine decidieron desempolvar algún outfit del placard. Aquí, cinco de los reciclajes más recordados.

Cate Blanchett

En 2014, durante la entrega de los Globo de Oro en la que se llevó el galardón a mejor actriz por su labor en la película Blue Jasmine, Blanchett deslumbró con un diseño en negro de Armani Privé, que combinaba tul y encaje y la convirtió de inmediato en una de las mejores vestidas de la noche. En aquella ocasión, la intérprete lució un peinado con raya al costado, stilettos de Jimmy Choo y aros de diamante de Chopard.

Cuatro años después, la australiana recurrió al mismo outfit para la ceremonia de apertura del Festival de Cannes, solo que esta vez cambió los pendientes de diamante por unos con esmeraldas y el cabello recogido. Según explicó, su decisión de reutilizar el vestido tuvo que ver con la necesidad de enviar un mensaje: “ Desde alta costura hasta camisetas, los tachos de basura están llenos de prendas que se han desechado innecesariamente. Me parece ridículo que tales prendas no se aprecien y se vuelvan a usar durante toda la vida ”.

Cate Blanchett posa enfundada en un Armani Privé con el Globo de Oro que ganó por su trabajo en la película Blue Jasmine, en 2014

En 2018, Blanchett repitió el mismo vestido pero con la ciudad francesa de Cannes como testigo: fue en la premiere de Todos lo saben

Keira Knightley

La actriz de Orgullo y prejuicio fue un poco más allá y decidió volver a lucir en una gala el vestido de novia con el que dijo “sí quiero” al líder de The Klaxons, James Righton. El diseño, un sencillo y vaporoso vestido Chanel corte palabra de honor de inspiración en el ballet, volvió a ver la luz el mismo año del casamiento, 2013, con 9 meses de diferencia y algunos retoques para la ocasión.

El 4 de mayo de 2014, Keira Knightley se casó con James Righton en una pequeña ceremonia realizada en un pueblito francés Spread Pictures/The Grosby Group

En diciembre de 2003, la actriz recicló su vestido de casamiento para la Serious Fun Children's Network Gala, que se celebró en Londres REX Features/Shutterstock /The G

Jane Fonda

En 2020, la actriz irrumpió en la entrega de los premios Oscar con un vestido que a muchos les sonó familiar. Y realmente lo era: seis años antes, Fonda había llevado ese diseño de Elie Saab en Cannes, para el estreno del film Grace de Mónaco.

Seriamente comprometida con la ecología, en un discurso que brindó durante una protesta para exigir medidas concretas contra el cambio climático, la actriz de Barbarella aseguró: “¿Ven este abrigo? Necesitaba algo rojo y salí y encontré este abrigo en oferta. Esta es la última prenda de ropa que compraré. (...) Realmente no necesitamos seguir comprando. No deberíamos buscar comprar nuestra identidad, no necesitamos más cosas ”.

Jane Fonda durante el estreno de la película Grace de Mónaco en el 67º Festival de Cine de Cannes, en mayo de 2014; el diseño, que se robó todas las miradas, es de Elie Saab REX Features/Shutterstock /The G

Jane Fonda decidió reciclar su Elie Saab para presentar un premio en la 92 ceremonia de entrega de los Premios Oscar que se realizó en el 2020, en Los Ángeles REX Features/Shutterstock /The G

Kirsten Dunst

13 años no significan nada. O al menos eso puede aducir Kirsten Dunst, que guardó durante ese tiempo en su closet un romántico y sensual vestido corto de Christian Lacroix y decidió desempolvarlo para una gala.

En 2004, la actriz que saltó a la fama por su trabajo en Entrevista con el vampiro, llevó el diseño con encaje y volados en tono hueso a la fiesta post Oscar organizada por Vanity Fair; completó su look con joyería de diamantes y unos stilettos de terciopelo rojo. En 2017, el vestido volvió al ruedo, pero esta vez combinado con un blazer azul.

En 2004, Kirsten Dunst fue a la fiesta post Oscar que ofrece la revista Vanity Fair en West Hollywood. Lució un diseño de Christian Lacroix REX Features/Shutterstock /The G

14 años después, en enero de 2017, la actriz decidió reutilizar la prenda vintage, esta vez para la cena organizada por Chopard en París Best Image/The Grosby Group

Meghan Markle

En la realeza también pasa. Es que la duquesa de Sussex, esposa del príncipe Harry, decidió volver a usar un fresco vestido largo en un viaje oficial por África del que participó, junto a su hijo Archie, en 2019. Si bien muchos se preguntan el por qué de su decisión, la exactriz no se ha pronunciado al respecto. Lo cierto es que Meghan, cada vez que puede, busca tomar distancia del mundo que heredó por su marido.

El príncipe Harry, el duque de Sussex, y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, durante una visita a Bondi Beach, uno de los lugares más famosos de Australia, en octubre de 2018 Mega/The Grosby Group

Meghan y Harry durante una gira oficial por Sudáfrica, en septiembre de 2019 Vantage News/The Grosby Group

