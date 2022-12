Kate Winslet: del momento más angustiante y escatológico que vivió arriba de un escenario al impensado récord que le arrebató a Tom Cruise

escuchar

Mucho antes de que se convirtiera en una mega estrella del cine, Kate Winslet daba sus primeros pasos en el mundo de la actuación sobre las tablas. En ese momento, la actriz vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera cuando, con tan solo 18 años, casi sufre un accidente escatológico frente al público.

La semana pasada, la ganadora del Oscar fue como invitada al programa de entrevistas de Graham Norton en la BBC del Reino Unido y confesó sin tapujos frente al resto de los presentes: “Una vez estuve a punto de hacerme caca en el escenario” .

Luego de dudas sobre si contar o no la historia, finalmente Kate cedió ante la presión del resto y reveló lo que sucedió. “No lo puedo creer, voy a contar esta historia”, empezó diciendo la estrella de Titanic. La actriz explicó que su personaje tenía una escena en la que tenía que desnudarse en el consultorio de un médico para un examen físico. “En una situación normal, hay un escenario normal, con el público adelante y uno se va detrás del telón a quitarse la ropa y nadie puede verte. Pero este teatro era circular, y la pequeña yo se puso detrás de una cortina, se quitó todo y se quedó ahí acostada en la camilla, realmente incómoda, cuando de repente...”.

En ese momento, Kate empezó a moverse de forma interpretativa, mientras decía: “ ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! Dios mío, ¡me voy a cagar encima!”. Ante el asombro y las risas del resto de los invitados, continuó con el relato: “¡Estaba acostada sobre una sábana blanca! Desnuda. En un escenario. Y pensé: ‘Dios mío, está pasando, está pasando, está pasando ahora’”.

“Estaba convencida de que me había cagado encima del escenario. Y pensé: ‘Qué voy a hacer, en un minuto tengo que levantarme, salir de atrás de la cortina y buscar toda mi ropa’. Entonces me dije: ‘¡Me hice caca! Esto es horrible’”.

Mientras seguía contando la historia, Winslet bromeó diciendo que hizo “una especie de voltereta ninja” para levantarse mientras ataba la sábana a su alrededor, al mismo tiempo que estaba segura de que había tenido un accidente bastante desagradable en el escenario, delante de un público que podía verla “desde todos los ángulos”.

Afortunadamente, una vez que Kate consiguió salir del escenario, descubrió que “en realidad no había hecho caca”. “Pero en cuanto entré en mi camarín y corrí hacia el baño...”, concluyó entre risas.

Kate Winslet en la premier de Avatar GARETH CATTERMOLE - Getty Images Europe

Winslet se encuentra actualmente promocionando su nuevo largometraje. La actriz interpreta a Ronal, una líder de la tribu oceánica de los Metkayina, en la nueva película de Avatar: el sentido del agua, la cual se estrena en unos días. “Ronal es profundamente leal y una líder intrépida. Incluso frente a un peligro grave y con un bebé recién nacido, se une a su gente y lucha por lo que más ama: su familia y su hogar”, expresó sobre su personaje.

Para poder interpretar el papel, la estrella tuvo que incorporar una habilidad especial: permanecer un tiempo prolongado bajo el agua. Para lograrlo debió entrenar un largo tiempo y el esfuerzo valió la pena, ya que logró batir un récord entre el elenco: 7 minutos y 14 segundos dentro de un tanque de unos 3400 litros de agua. Además, también superó el tiempo que alcanzó el actor Tom Cruise en su preparación para la filmación de Misión Imposible: nación secreta, donde aguantó la respiración durante seis minutos bajo el agua.

“Fue brillante y me sentí muy orgullosa de mí misma”, expresó la actriz en diálogo con la revista británica Empire . “Lo más asombroso para mí, como mujer de mediana edad, fue aprender algo no solo nuevo, sino sobrehumano” , agregó.

Según relató, se trata de una experiencia que Winslet no cree que pueda volver a conseguir: “Es maravilloso. Tu mente se desvanece por completo. No podés pensar en nada, no podés hacer listas en tu cabeza. Solo mirás las burbujas que hay debajo tuyo. Mis primeras palabras cuando resurgí fueron: ‘¿Estoy muerta?’. Y sí, pensé que había muerto”, confió.

Avatar: el camino del agua se estrena el próximo jueves 15 de diciembre. El regreso al planeta Pandora ampliará el mapa trazado por la primera película y viajará a las profundidades del océano, ese territorio que desvela al director desde siempre.

