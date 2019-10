Mónica Antonópulos habló con LA NACION acerca de su papel en Atrapa a un ladrón, pero también sobre su paso por el teatro off y por su experiencia con la maternidad Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi

La carrera de Mónica Antonópulos es, al menos, zigzagueante. En el 2006 participó del video clip de "Crimen", de Gustavo Cerati; al año siguiente fue tapa de Playboy y en 2008 protagonizó Vidas robadas, la tira diaria sobre la trata de blancas que emitió Telefe, con los protagónicos de Facundo Arana y Soledad Silveyra. Un eslabón importantísimo en su pendular camino fue su participación del 2011 en El elegido, como la codiciosa abogada lesbiana Greta Sáenz Valiente, que le granjeó el reconocimiento general del medio y el Martín Fierro a la mejor actriz de reparto.

En el interín, fue madre de Camilo, fruto de su relación con Coraje Ábalos, trabajó en teatro con Susana Giménez [en la exitosa comedia Piel de Judas] y fue otra vez nominada a los premios que entrega Aptra por su trabajo en La leona. Ya separada, y luego de una relación de dos años con Mike Amigorena, se volvió a enamorar de otro colega -Marco Antonio Caponi- y hace un año fue madre por segunda vez.

Ahora, tras el parate que le impuso la llegada de Valentino, ha decidido regresar con todo a la actividad. Hace un mes debutó en el teatro independiente con la obra Late el corazón de un perro y en noviembre empezará a grabar la tira diaria Separadas, para eltrece. Pero el trabajo que hoy más le interesa promocionar (al punto de prácticamente no querer hablar de su vida privada para no restarle protagonismo) es la miniserie de 10 capítulos Atrapa a un ladrón, basada en la famosa película de Alfred Hitchcock, que el miércoles pasado Telefé empezó a emitir y en donde comparte cartel con Pablo Echarri y la española Alexandra Jiménez.

-¿Habías visto To Catch A Thief, la película de 1955 de Alfred Hitchcock?

-Sí, a mí el cine de Hitchcock siempre me fascinó, soy espectadora de sus películas. Así que cuando llegó la propuesta de Atrapa a un ladrón primero tuve que focalizar entre todas sus películas para darme cuenta de cuál de ellas se trataba. ¡Porque son tantas! Si bien en todos sus filmes existe una fórmula en común, sobre todo en los policiales, éste me pareció alucinante. Y cuando me llegaron los primeros libros, inmediatamente me di cuenta de cuán bien adaptada estaba la historia original al formato serie. No sólo estaba implícito en los guiones el suspenso y el romance de la película sino también el ritmo entretenido, propio de toda la filmografía de Hitchcock y que el director Javier Olivares (creador de la serie de culto española El ministerio del tiempo) tan bien supo manifestar en los diálogos y en los pases entre los personajes.

-¿La serie está basada íntegramente en el film de Hitchcock? ¿Cuánto toma del argumento original y cuánto se despega de él?

-Bueno.Primero, la historia se desarrolla en la actualidad, así que se despega ampliamente. De alguna manera es una historia original, no es una remake ni está basada completamente en la película de Hitchcock, pero sí toma algo del registro que Hitchcock usaba habitualmente para narrar un policial.

-Por los avances y el primer capítulo ya emitido, la serie, a diferencia del film de Hitchcock, parece virar a la comedia. ¿Es así?

-Sí, es un policial romántico con mezcla de comedia.

- Atrapa a un ladrón fue filmada tanto aquí como en España. ¿Dónde te tocó rodar a vos?

-En ambos países. Las primeras escenas fueron en España, ya que ahí se inicia la historia con el personaje de Pablo Echarri, Juan Robles. Mi personaje, Cecilia Sosa, fue parte de la banda de ladrones de guante blanco que nueve años atrás trabajaba con él, hasta que la banda fue disuelta. Luego, Cecilia viaja con Juan a España y juntos llevan una vida alejada del robo. Ahí Juan se casa con el personaje de Alexandra Jiménez, Lola Garay, que es policía, y través de un suceso nos vemos obligados a rearmar la banda y volver a Argentina.

-¿Tu personaje aparecía originalmente en la película?

-No.

-¿Cómo es Cecilia Sosa?

-En la banda cada integrante es hábil en algo. La capacidad de Cecilia es la informática; digamos que mi personaje es una pieza fundamental para poder desarrollar los robos.

En Atrapa a un ladrón, la actriz interpreta a Cecilia Sosa, una de las integrantes de la banda de ladrones de guante blanco que debe volver al ruedo Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi

-Si bien en el primer capítulo no saltó a la luz, el canal ha adelantado que una de las características de tu personaje es que es gay. Vos ya habías interpretado a una lesbiana en El elegido. ¿Cuán importante es este dato en el desarrollo de la historia?

-Aquí no es más que una característica, porque el relato no llega a ahondar en eso. Las gacetillas de prensa lo especifican porque tuvo un romance con alguien de la banda [con Raúl, el personaje de Diego Alonso] y lo dejó nueve años atrás por una mujer. Luego, cuando la banda se rearma, se nota que él quedó con mucho rencor.

-¿Qué diferencias encontrás entre este personaje y aquella abogada fría y codiciosa de El elegido?

-No tienen nada que ver, aquel otro personaje tenía todo un desarrollo y de alguna manera se hablaba de su elección sexual porque la ocultaba para poder ser exitosa dentro de una empresa. Aquí el foco no está puesto en la elección sexual del personaje, el dato está sólo para contar el rencor de una ex pareja y porque esto podría ser una llave o una pista para contar otra cosa.

-A lo largo de tu carrera has interpretado tanto roles protagónicos como secundarios. ¿Cuáles son los pro y los contra de cada una de estas categorías?

-Los pro y los contra no los dividiría por categorías, sino que tienen que ver con las posibilidades de poder contar arcos. A veces hay protagónicos que no te dan la posibilidad de contar arcos interesantes mientras que unos secundarios sí los tienen. No lo pongo como una condición dada: tampoco los personajes secundarios son necesariamente más ricos. Me parece que tiene que ver con el desarrollo que tenga un personaje al margen de si es protagónico o secundario.

-Y en el caso de Atrapar a un ladrón, ¿estás conforme con el arco que te posibilita tu personaje?

-Acá lo fundamental es la historia y encontrar quién es el ladrón que se hace pasar por El Gato, el alias de Juan. A lo sumo, también la historia de amor que se va desarrollando.

-¿Quedaste satisfecha con las repercusiones de Desearás al hombre de tu hermana, el film donde compartiste protagónico con Pampita Ardohain? ¿Creés que la película fue apreciada como correspondía?

-Yo quedé conforme con mi trabajo y el producto terminado. Nunca pongo las expectativas afuera, mis expectativas siempre son personales. No invierto mucho tiempo pensando en qué sucede o no con un producto. Siento que mi trabajo no tiene que ver con lo más masivo en cuanto a espectadores o no. No pongo la atención ahí.

-Hoy protagonizás en teatro Late el corazón de un perro, junto a Silvina Sabater y Diego Gentile. ¿Es tu primera experiencia en el off?

-Sí, y estoy fascinada, feliz. Siento que volví a reconectar con la profesión. Es muy estimulante estar en un lugar nuevo con un proceso creativo tan largo. Yo estaba buscando hace mucho tiempo una obra que me interesara hacer; me llegaban obras y más obras y nada, hasta que me llegó esta pieza de Franco Verdoia que me encantó, sobre la conflictiva relación de una madre y una hija en un pueblo del interior. El proyecto se gestó en mi casa, y a partir de ahí empezamos a buscar la manera de hacerlo.Y entonces aparecieron estos dos actorazos: Silvina Sabater y Diego Gentile. Estamos todos los domingos a las 20:30 en Espacio Callejón.

-¿Es lo mismo trabajar con actores del teatro independiente que, por ejemplo, con una diva como Susana Giménez, con quien compartiste escenario hace dos años en Piel de Judas?

-Es difícil opinar si me ponés por delante a Susana, que es un personaje tan popular y tan polarizado. Pero si te referís a los colegas que se dedican al teatro, en un punto es lo mismo trabajar con los que lo hacen en la escena comercial como con los que están en el circuito off. Lo que cambian son las condiciones de trabajo, y por ende los procesos son diferentes. De todos modos, cuando uno se encuentra con compañeros del off hay algo desinteresado y priman más las ganas de contar una historia que de ganar dinero. Y a veces estás un año entero luchando codo a codo para poder llevar adelante un proyecto. Eso te une más.

Antonópulos disfruta de su paso por el teatro off, como protagonista de la obra Late el corazón de un perro Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi

-Tus últimas tres parejas son actores (Coraje Ábalos, Mike Amigorena y Marco Antonio Caponi). ¿Qué te seduce del target?

- No te voy a responder esta pregunta. Hace rato que no tengo más ganas de hablar de mi vida privada, y por eso he decidido no hacerlo más. Ahora sólo quiero que se me reconozca por mi trabajo.

"De Marco Antonio Caponi me enamora todo"

No obstante su respuesta tan tajante, Antonópulos concede más tarde que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y que está muy enamorada de Caponi. "De él me enamora todo", asegura, pero no puede especificar cuál o cuáles son los motivos por los que están juntos. "Yo creo que en el amor a veces uno no elige tanto, yo puedo elegir en qué banco tener una cuenta y aún así se pueden quedarse con mi plata adentro. En el amor es distinto. Digamos que el amor no se elige, se encuentra", apunta.

-Los dos se conocieron grabando La leona y ahora están viviendo un gran momento profesional por separado. ¿Ansían volver a trabajar juntos? ¿Tienen algún proyecto en especial?

-Nos gustaría que nos reuna un proyecto. Tenemos muchas ganas de volver a trabajar juntos. Es como una cuenta que está ahí, bastante pendiente.

- Fuiste madre a los 30 y luego, siete años después . ¿Fueron diferentes las experiencias?

-Sí, muy diferentes. ¿En qué? En que en una no era madre y en la segunda ya tenía la experiencia, en una tenía 30 y en otra 37 años. Siete años en la vida de una persona son un montón, al menos en mi caso. Más que sencilla, esta segunda maternidad me resulta distinta, ahora se habla más de la maternidad, hay más herramientas, más información y siempre la información colabora.

-¿Cómo son Camilo y Valentino?

-Son hermosos seres humanos, increíbles, maravillosos, con unos universos tan propios y ricos que me estimulan, me obligan todo el tiempo a aprender. Hoy soy una mujer que aprende todo el tiempo de sus hijos.