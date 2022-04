Mónica Farro y un fuerte cruce al aire con Estefanía Berardi: “A mí nunca me echaron de ningún lado”

A raíz de la ausencia de Ana Rosenfeld (en viaje a Miami), LAM, el ciclo encabezado por Ángel de Brito, ahora en América TV, decidió ocupar su lugar con una “angelita” distinta todos los días.

El viernes era el turno de Mónica Farro, sin embargo, la vedette nunca apareció en el programa. Tras las versiones que aseguraban que Ángel De Brito la había echado por llegar tarde, la actriz se defendió públicamente y explicó los verdaderos motivos de su ausencia.

Quien dejó entrever que el conductor del ciclo de América echó a la mediática por no llegar a tiempo fue Estefanía Berardi a través de sus redes sociales. Mónica Farro no tardó en salir al cruce de esas versiones, desatando una “guerra de tuits” entre ellas.

Ángel de Brito echó a la sexta Angelita invitada, por llegar tarde. Yo no lo puedo creer 😱 Ustedes que opinan? — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) April 9, 2022

Antes de poner huevadas informate lo que paso @estefiberardi — moni farro (@farromoni) April 9, 2022

“Yo nunca dije que fue culpa de ella pero la realidad es que como llegó tarde, Ángel le dijo que se fuera a la casa. Tuiteé eso y ella se re calentó. No di el nombre, ella misma se hizo cargo y me contestó diciéndome: ‘deja de decir huevadas, no fue así’. Nunca imagine que mi tuit iba a tener tanta repercusión”, dijo Berardi este lunes en Mañanisima, el programa de Carmen Barbieri donde también trabaja la más nueva de las “angelitas”.

Pero la palabra más buscada llegó minutos después. Mónica Farro se comunicó con el ciclo de Ciudad Magazine y volvió a enfrentar a la periodista por sus dichos. “Le quiero explicar a tu chiquita que mi enojo no fue con ella sola, fue con todas las personas que pusieron cosas desagradables” , comenzó la vedette.

“Yo hice un gran esfuerzo para llegar entonces cuando mienten y sí, me enojo. Yo soy muy profesional y me molesta llegar a un lugar tarde, no por mi culpa, y que me hagan quedar como una estúpida que la echan. En las historias que subiste Ángel nunca dijo ‘la eché', vos lo incitaste para que él dijera eso. Echar a una persona de un lugar no es lindo. Quizá vos quisiste jugar con una palabra pero hiciste que después un montón de gente se sume, y yo ya estoy grande para eso”, expresó notablemente enojada.

Tras aclarar que no está enojada con De Brito, la mediática explicó por qué llegó tarde al canal. “Ángel tuvo un motivo para no dejarme salir al aire y me parece perfecto. Me cambiaron cuatro veces el Cabify porque primero estaba a 200 metros, después estaba a 1 km, después a 2 km. Después de 30 minutos, yo tuve que bajar en minifalda y taco aguja a las ocho de la noche a pleno Cabildo que tardo 25 minutos en llegar porque había un recital en Libertador (en referencia al concierto de Maroon 5). Y después demoré unos 20 minutos más al canal. Yo llegue con un estrés porque estar parada 25 minutos en minifalda y taco aguja, no da”, señaló molesta.

“Entonces si yo hago tanto esfuerzo para llegar y después me boludea todo el mundo: ‘No quiere bajar de su casa porque se cree Susana Giménez’ , dijeron. Cada producción tiene su forma de trabajar y yo la respeto, pero poner ‘la echó’ fue algo malicioso que me hizo quedar mal parada. A mí nunca me echaron de ningún lado”, repitió enfurecida.

Farro contó que el recital de Maroon 5 complicó su llegada al canal

Tras asegurar que el viernes ni bien terminó el programa pudo hablar con Ángel de Brito, la actriz reveló que si la vuelven a invitar va a ir. “Yo hablé con Ángel ese mismo viernes. Es entendible que si estás metido en un drama (cuando llegó estaban pasando la nota que el conductor le hizo a la mujer de Mauro Viale) no podés hacer entrar a alguien a joder y divertirte. Y la verdad que para estar 20 minutos en un programa de dos horas prefiero estar las dos horas ”, explicó.

“Entiendo tu postura y creo que sos un poco injusta enojándote conmigo en vez de con Ángel pero bueno, te respeto. Ojala que vuelvas”, le dijo Berardi intentando calmar las aguas. Algo que no convenció del todo a Farro: “La animosidad de dejar mal a una persona por poner un título bobo no me gusta. Sabías que esto iba a generar un montón de cosas”, remató tajante.