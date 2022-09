Mónica Fernández, expareja del Teto Medina, implacable: “Es capaz de hacer lo que está haciendo y mucho más”

escuchar

Horas después de la detención de Marcelo Teto Medina en el marco de una causa caratulada como “reducción a la servidumbre, trabajos forzados, asociación ilícita, abandono de persona, usurpación de título y autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, Mónica Fernández, su expareja, habló con Intrusos en el Espectáculo.

“ Quizá esta noticia le de impulso a la causa que tengo desde hace tres años. Sería bueno que le hagan una pericia psicológica y psiquiátrica, como había pedido ”, arrancó la mujer . En ese momento, Nancy Duré, excompañera del periodista, explicó que Mónica declaró haber sido pareja del Teto durante cinco años y que denunció un hecho de violencia de género.

“Un hecho solo no, varios”, interrumpió la entrevistada. Continuando con la explicación, Duré señaló el episodio que trascendió, cuando Fernández acusó a Medina de haberla apuntado con una pistola, pero Fernández insistió en su enojo por el “desconocimiento” de la panelista. En ese momento, Florencia de la V intervino para explicar que entendían su dolor y que la idea era hablar de lo sucedido y le pidió que cuente ella misma la situación.

“Primero fue un divino, me encantó. Durante tres años no tuvimos mayores inconvenientes y luego se desbarrancó. No fue un hecho solo”, repasó. “¿Él consumía delante tuyo?”, le preguntó la conductora. “ No. Se escondía. Lo disimulaba. Después ya desbarrancó, mezclaba las sustancias, era incontrolable. Las cosas que a mí me hizo fueron terribles. Por eso trato ahora de ser más cautelosa ”, señaló.

Enojada por la reacción de Fernández con Duré, Marcela Tauro intervino para decirle a la expareja del Teto que había sido agresiva con su compañera de trabajo. Duré, por su parte, explicó que recordó ese hecho puntual porque fue el que sacó a la luz la adicción de Medina y que en ese entonces ella trabajaba con él. “Yo vivía también las adicciones del Teto”, agregó, y si bien señaló que jamás lo vio consumir, sí lo vio en malas condiciones.

“Te pido disculpas”, dijo entonces Fernández, y contó que le molestó cuando salieron a decir que ella era una despechada y que la había dejado. “Yo hice la denuncia y no fue así, fue después de haberme cansado de la situación”, aclaró, y reveló que hoy lo puede contar porque comenzó a hacer terapia. “ Cuando te quitan la venda te das cuenta lo que tenés que sanar, es un camino arduo y hace tres años que lo vengo transitando ”.

Sobre los hechos en sí, explicó que nunca más pudo volver a formar pareja. “No puedo, tengo miedo”, explicó, al tiempo que aseguró que la causa que inició contra Medina sigue. “Lo llamaron a indagatoria, no se presentó. Lo volvieron a llamar a indagatoria, apelaron ellos a la Cámara y la Cámara no le dio lugar. Está avanzada la causa, pero ahora salió esto al cruce. Nosotros tenemos que tener noticias pronto”, dijo.

“Se que te hicieron pericias y que dieron que realmente habías sufrido situaciones traumáticas”, intervino Duré. “Chicas, no lo puedo contar porque me da vergüenza a mí”, respondió de inmediato. De la V, por su parte, le preguntó si creía que era capaz de hacer algo de lo que se lo acusa, y la mujer volvió a apuntar contra Medina: “ Es capaz de hacer lo que está haciendo y más ’', dijo, y aseguró que en realidad nunca dejó de consumir. Además, recordó que una vez la llamó para el cumpleaños mientras tenía sexo con dos chicas más y repitió que hay cosas que no se pueden contar. “Es un perverso”, cerró.

La causa que llevó a la detención de Medina

Teto Medina detenido en una dependencia de la PFA PFA

Marcelo Medina tenía un rol claro en la Razón de Vivir, la comunidad terapéutica investigada por ser una eventual organización ilícita dedica a cometer “delitos contra la vida, la libertad, la propiedad y la administración pública”. En esa estructura, el conductor y panelista de TV tenía como función “ser la cara pública y visible de la asociación para captar más víctimas y perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo”.

Así surge del dictamen en el que el fiscal de Berazategui Daniel Ichazo solicitó la detención del Teto Medina y de otros 16 sospechosos en una causa caratulada como “reducción a la servidumbre, trabajos forzados, asociación ilícita, abandono de persona, usurpación de título y autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Las órdenes de allanamiento y detenciones fueron firmadas por el juez de Garantías Adrián Villagra.