El mismo día que Morena Rial le hizo una denuncia penal al instagrammer Martin Cirio, también le abrió las puertas de su casa a las cámaras de Pamela a la tarde, por América. Y se animó a contar, por primera vez, algunas intimidades del pequeño Francesco, de un mes y medio, y de su pareja, Facundo Ambrosioni.

"Estoy mucho más tranquila, ya no me quiero exponer tanto. Antes subía a mi Instagram fotos e historias todo el tiempo, y ahora estoy con mi hijo y no me ocupo de pavadas", contó. "Francesco es re buenito, duerme bien a la noche pero de día está molesto con cólicos. Eso me pone muy nerviosa y él se fastidia más. Así que intento tranquilizarme moviéndole las piernitas y haciéndole masajes. Y pasa. La estoy llevando bien y con mejor humor que en otras épocas de mi vida. Las dos primeras semanas me costó dejar que agarraran al nene y ahora ya me relajé. Sólo me molesta que lo despierten si está durmiendo".

Pamela David, la conductora del magazine de América, quiso saber si practica el colecho, y More explicó que no. "Francesco tiene su cuna y a la mañana lo paso a la cuna colecho. Estamos todo el tiempo juntos, no nos despegamos", señaló. La cantante agregó también que Facundo es muy buen padre: "Es un amor, está en todos los detalles. El fin de semana estamos los tres juntos y en la semana, él entrena a la mañana y trabaja a la tarde, pero cuando llega a casa, bañamos juntos al bebé y le cambia los pañales. Todo el día le mando fotos".

"¿Y cómo es Jorge Rial como abuelo?", quiso saber David. "Mi papá es muy bueno como abuelo. No me dice nada porque lo mando al. (risas)", contó con mucha sinceridad. "No me gusta que se meta en la manera en que crío a mi bebé, porque cada uno tiene sus hijos y los cría como quiere. El tuvo a sus hijas y las crió como pudo. Que no se meta", dejó en claro.

Sobre la relación que mantiene hoy con el chimentero, Morena dijo: "Ahora estamos bien. Desde que llegó el bebé, nos vemos, charlamos. Al menos una vez por semana voy a vistarlos a Palermo, porque antes vivía a diez cuadras pero ahora nos mudamos a Villa Devoto. Sé que todos opinan sobre lo que tiene o no que hacer el otro. Al principio me decían que la mamadera estaba caliente, que el agua del baño esta fría. Todos tienen algo para decir".

"¿Y Francesco es de River como el abuelo o de Talleres como el padre", preguntó Carlos Monti, panelista del magazine. "El bebe es de Talleres, como su papá", respondió ella.

El enfrentamiento de Jorge y su hija Morena data de principios del año pasado, cuando ella lo acusó de estafador. Rial le cortó las tarjetas de crédito y le aconsejó que se alejara de su novio Facundo y su familia, pues eran una "mala influencia". Durante largos meses no se vieron ni se hablaron, y la distancia entre ellos parecía ser cada vez más profunda, hasta que el nacimiento de Francesco trajo consigo la reconciliación.