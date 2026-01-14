Las fotos con las que Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan

La cantante Lali Espósito comunicó este miércoles su compromiso con el comunicador Pedro Rosemblat a través de un posteo compartido en la red social Instagram. El mensaje incluyó un conjunto de siete imágenes que capturaron diversos momentos de la intimidad de la pareja durante sus vacaciones y celebraciones privadas, y dejaron ver el anillo que el conductor de Gelatina le dio a la cantante.

Cuáles son las fotos con las que Lali y Pedro Rosemblat anunciaron que se casarán

La pareja publicó un carrete fotográfico para confirmar el importante paso que darán pronto. La imagen principal del posteo exhibe un primer plano de la mano de la actriz con un anillo de compromiso de diseño particular. La joya es una pieza de oro con formato abierto que presenta dos piedras preciosas incrustadas: una de talla circular con apariencia de diamante y otra de corte cuadrado en tono aguamarina.

El anillo de oro con formato abierto incluye dos piedras preciosas de diferentes cortes (Instagram @lali)

La galería digital incluye retratos capturados en una zona costera. En otra de las postales, la compositora abraza al comunicador mientras ambos posan frente al mar. El registro fotográfico también contiene capturas de tono informal y festivo. Una de las fotos muestra a la pareja con copas de vino bajo una luz nocturna.

Otras, con un efecto de movimiento, retratan gestos de risas y euforia. La descripción de la publicación fue directa y escueta: “Nos casamos”. La artista sumó además un emoticón con la figura de una alianza matrimonial.

La pareja blanqueó su vínculo amoroso en febrero de 2024 con imágenes en la playa (Instagram @lali)

Como nació el amor entre Lali y Pedro

El romance entre la ex protagonista de Casi Ángeles y el conductor de streaming se volvió público en febrero de 2024. En aquel momento, los jóvenes difundieron sus primeras fotos juntos durante un descanso en la playa.

La relación comenzó a través de un intercambio de mensajes privados en el entorno digital. La cantante relató en una entrevista para el programa Cortá por Lozano de Telefe que ella tomó la iniciativa del contacto inicial.

El interés nació por la inteligencia y el sentido del humor del periodista. “Me crucé contenido de él y pensé: ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, recordó la cantante en una charla con Moria Casán. El encuentro cara a cara ocurrió tiempo después en un evento social.

Lali Espósito tomó la iniciativa del contacto inicial mediante un mensaje privado en internet (Instagram @lali)

La compositora destacó que la apariencia física de Pedro Rosemblat la impresionó en esa primera cita. El joven posee una estatura de 1.90 metros, detalle que generó nerviosismo en la artista al momento de la presentación. El enamoramiento entre ambos sucedió de forma inmediata tras ese primer contacto personal.

El testimonio sobre la convivencia y el proyecto de vida

El comunicador de 36 años mantiene un perfil reservado sobre su esfera privada. El periodista realizó declaraciones en el ciclo Ferné con Grego sobre el impacto positivo que tuvo el vínculo en su rutina diaria. Rosemblat describió a su futura esposa como una persona con una capacidad especial para conectar con la alegría y el disfrute constante.

El periodista Pedro Rosemblat y la actriz residen en la misma vivienda y reciben invitados los fines de semana (Instagram @lali)

La pareja comparte la misma residencia y organiza reuniones frecuentes con su círculo de amistades. La dinámica del hogar incluye asados los fines de semana y encuentros sociales numerosos. El periodista admitió que su personalidad es más estructurada y suele preocuparse por el orden de la vivienda.

La cantante fomenta una visión más relajada frente a las tareas domésticas y prioriza el tiempo compartido con los invitados. “Al lado suyo soy muy feliz y eso es lo que más me gusta”, afirmó él sobre su relación. Ambos coinciden en la admiración mutua y el apoyo profesional en sus respectivas carreras dentro del espectáculo argentino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ornella Tiesso.