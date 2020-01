Moria Casán se mostró tomando sol totalmente desnuda en la pileta

La diva se mostró disfrutando del verano en una pileta de la provincia de Buenos Aires. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 12:54

En los últimos días, Moria Casán quedó envuelta en la polémica por los dichos de Susana Giménez, que habló de la pobreza y fue duramente criticada. " Es una filósofa actual", dijo la conductora de Incorrectas sobre la diva de los teléfonos, que había asegurado que " si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo".

Ahora, Moria disfruta del verano y aprovecha enero para tomar sol. En ese plan se mostró en Twitter en las últimas horas, donde se la pudo ver completamente desnuda, recostada sobre un gomón. "Yate bote 2020 en reserva ecológica de PARQUE LELOIR", escribió la vedette. Aguante Argentina y mi gomón".

Crédito: Twitter

Para referirse a los dichos de Susana Giménez, Moria había dedicado un segmento de su programa. "Está en otro sistema solar", disparó. "Viene en helicóptero, está llena de millones... La gente no tiene cien palos verdes como ella". Por su parte, las panelistas compararon a Casán y a Giménez a lo que ella respondió "No tengo nada que ver. No me compares".