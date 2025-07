Moria Casán y Carmen Barbieri a Graciela Alfano y Mirtha Legrand, las peleas icónicas que marcaron la TV

El escándalo del “Tapadogate” que se desató entre Susana Giménez y Graciela Alfano, y que además sacó a relucir antiguos rencores entre ambas, se suma a la lista de peleas entre figuras del espectáculo que se han enfrentado a lo largo de los años.

“Pará un poco, loca”

Durante mucho tiempo, Moria Casán tuvo un duro enfrentamiento con Carmen Barbieri Hernan Zenteno - La Nacion

La relación entre Moria Casán y Carmen Barbieri era buena hasta que, en el verano de 2006, la cartelera teatral las enfrentó. La primera estaba al frente de Bailando por un voto junto a Nito Artaza mientras que la otra hacía la revista Irresistible, otra historia de humor, con Miguel Ángel Cherutti, e imitaba a Moria en uno de sus cuadros.

El escándalo se desató cuando Barbieri comenzó a mofarse de que ella era más “talentosa y completa” que Casán, y la “lengua karateca” la acusó de usarla para tener prensa.

“Nunca le contesté nada en toda la temporada. Es casi naif que diga que tiene más talento o que discrimino [le había dicho ´Cuestión de peso´], justo yo, Josefina Libertad. Que no se victimice porque es un mamarracho, que no me busque porque me va a encontrar. ¡Qué deje de colgarse! No le contesté antes porque no está a la altura, para qué le voy a dar entidad si ella hizo su verano conmigo. Muestra en el fondo el resentimiento de los segundos“, sentenció Moria en Intrusos (América TV) durante uno de sus descargos contra Barbieri.

“¿Era Moria o era Patoruzú? Moria Casán no me perdona el éxito que tuve en Mar del Plata. No puede creer que le rompimos el...“, fue una de las implacables respuestas de Carmen.

De los móviles pasaron a la mesa de Mirtha Legrand y un recordado almuerzo que dejó atónita a La Chiqui. “¿Ustedes están hablando en serio? Porque yo no puedo creer las cosas que se dicen", dijo la conductora como un perfecto resumen de lo que fue ese encuentro.

Según explicó Casán durante una de sus visitas al programa de Jorge Rial, su enojo se produjo porque Barbieri había asegurado que conocía un secreto muy oscuro de ella y porque la había tratado de mala madre y mala mujer. Y, a raíz de esas declaraciones, su hija Sofía Gala Castiglione la había llamado llorando preguntándole si su padre, Mario Castiglione, era realmente su progenitor.

Los enfrentamientos por los números de taquilla continuaron, al igual que los pases de factura en el Bailando... y las declaraciones cruzadas con frases fuertísimas de ambas partes.

En 2011 se produjo otro icónico momento cuando Barbieri se despachó contra Casán a través de un fuerte monólogo de diez minutos que hizo durante el programa de Viviana Canosa.

“Antes de hablar de mí, lavate la boca, porque tenés que estar muy limpia para hablar de mí. Sabés lo que te digo, limpia en todo sentido, tenés que tener una vida clara. ¿Qué te pasa que no se te entiende cuando hablás? Hay que poner un subtítulo. No se te entiende, Moria. ¡Pará un poco, loca!”.

Acusaciones de magia negra

Otra discusión histórica que también tuvo lugar en la mesa de Mirtha Legrand fue en el año 2014, cuando la conductora acusó a Graciela Alfano, una de sus invitadas, de practicar magia negra y de haber hecho un rito satánico contra su amigo, el diseñador de modas Jorge Ibáñez.

Todo sucedió cuando la exvedette estaba hablando sobre la violencia que había en la sociedad. Entonces, La Chiqui la interrumpió para decirle: “¡Ay, Alfano, Alfano! La mamá de Jorge Ibáñez dijo que vos practicabas magia negra y que le habías mandado un vestido manchado, no voy a decir con qué porque estamos en la mesa. Sucio, que se lo tiraste o lo dejaste ahí, y que no fue una sola vez, sino tres veces. ¿Es cierto eso?”.

“No me voy a rebajar a contestar esa pregunta”, sentenció Alfano. Legrand, por su parte, redobló la apuesta: “A mí me lo contó Ibáñez”.

La tensión en el aire era cada vez más fuerte a medida que avanzaba la conversación y la conductora insistía con saber lo que realmente había pasado. “Me estás haciendo pasar un mal momento, está mirando mi mamá”, se lamentó Grace. “Si lo dejo pasar, la gente dice ‘no le quiso preguntar, no se animó’“, replicó la diva.

“Ustedes la quisieron invitar. Yo les dije... que iba a haber polémica” profundizó Mirtha mirando a los integrantes de su producción. “¿Perdón? Si ustedes quieren me retiro”, respondió ella.

“Mirá, Alfano, yo creo que es verdad, que estás mintiendo. Jorge Ibáñez me lo contó con lujo de detalles, que estabas con Matías Alé”, le dijo la conductora, sin rodeos. “Irás a decirle a un fiscal esto porque me estás acusando”, finalizó muy enojada Graciela Alfano, luego de protagonizar uno de los cruces más recordados en la historia de las mesazas de la diva.

La rubia y la morocha

Nunca fueron amigas íntimas, pero sí grandes compañeras en la década del 80, cuando compartían cartel en cine y en teatro en las producciones de Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Pero, con el correr de los años, la relación entre Moria Casán y Susana Giménez comenzó a desgastarse, especialmente porque La One la acusaba por su “falta de reciprocidad”, alegando que ella siempre iba al living de su programa, mientras que la conductora nunca iba a ver sus obras.

“Moria se peleó conmigo, no hace nada más que hablar mal de mí, no entiendo por qué. Yo no contesto, a mí las discusiones me parecen un plomo, las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente del trabajo que hicimos juntas y lo bien que la pasábamos”, dijo Susana en una oportunidad en diálogo con Ángel de Brito para LAM (América TV).

“No registro a esa señora. Qué querés que le diga a esta mujer que está anclada en una nube (...), está gagá. Estoy en cuanto TikTok hay, me impresiona mi fama”, replicó Casán en otra oportunidad en comunicación con Intrusos (América TV).

Sin embargo, dos años atrás, Moria había explicado en la mesa de Mirtha Legrand a qué se debía realmente esa “falta de reciprocidad”. “Al contrario de lo que piensa toda la gente, ella me vino a ver al teatro, y yo nunca la fui a ver a ella. La reciprocidad fue porque teníamos un llamado telefónico en stand by para mi cumpleaños”, dijo en referencia a un saludo que le habían pedido a Susana para un programa de Moria, pero que la diva de los teléfonos no hizo por falta de tiempo.