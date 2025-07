Moria Casán volvió a la mesa de Mirtha Legrand: cómo fue la reconciliación y el reencuentro al aire

El mundo del espectáculo “volvió a la normalidad” luego de la reconciliación entre Mirtha Legrand y Moria Casán, que volvieron a verse las caras este sábado en La Noche de Mirtha (El Trece). Luego de asegurar que no iría nunca más al programa, la diva de los teatros volvió con toda su verborragia y humor a la mesa más importante para compartir una noche llena de emociones junto a la conductora.

Después de que la locutora del programa presentara a todos los invitados, Mirtha expresó con entusiasmo: “¡Qué mesaza!”. Fiel a su estilo, la actriz de Cuestión de género le respondió: “La producción te armó un mesón espectacular”. Entonces Moria le consultó: “¿Vos tenés decisión sobre quiénes vienen?”, a lo que Mirtha respondió con firmeza: “Sí, por supuesto”.

Con su habitual tono humorístico, Casán le retrucó: “¿Y a quién elegiste primero?”. Su comentario provocó una carcajada general en el estudio y de los demás invitados, que eran Jorge Marrale, Luis Novaresio, Mariano Iúdica y Natalie Weber. Ante la pregunta, Mirtha miró a los comensales y, levantando el pulgar, señaló a su amiga, dando a entender que ella fue su primera elección.

Las divas se saludaron afectuosamente en el inicio del programa

Hace algunos meses, la actriz hizo una de sus declaraciones más tajantes respecto al emblemático programa: “Para mí, estos programas ya cumplieron su ciclo”, lo que muchos interpretaron como una señal de alejamiento definitivo. “Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más historias para contarle. Ahora debería ser ella quien me cuente algo... Y como no lo hace, decidí no ir más”, expresó en aquel momento.

El último episodio de tensión entre ambas ocurrió poco más de un mes antes del esperado reencuentro en el teatro Metropolitan. Fue cuando, tras unas declaraciones de Ricardo Darín sobre el alto precio de una docena de empanadas, Moria lanzó: “No hay que ir a la mesa de Mirtha Legrand porque te hace pasar un mal momento”.

La última vez que Moria Casán asistió a La noche de Mirtha Legrand fue en septiembre de 2022. Durante la emisión, Mirtha no dudó en ir al grano y le preguntó directamente: “¿Vos nos querés a Susana Giménez y a mí?”.

Moria, visiblemente sorprendida, respondió sin filtros: “A mí me cuesta un huevo querer”. Lejos de dejar el tema ahí, Mirtha recordó que en otras ocasiones la actriz había manifestado su incomodidad con las comparaciones entre ellas. Con franqueza, Casán aclaró: “A vos te quiero muchísimo, te admiro y respeto. A Susana también la quiero, pero nunca tuvimos una relación de amistad. Fuimos muy buenas colegas”.

También explicó que, al haber sido siempre identificadas como “la rubia y la morocha” en el mundo de espectáculo por su trabajo con Olmedo y Porcel, el público tendió a verlas como rivales, aunque ella nunca lo vivió así. “Yo no me considero una diva, me siento una divagante. Soy una mujer disruptiva que se atreve a ir más allá que ustedes”, afirmó Moria en aquel entonces.

Moria Casán: "Con Susana nunca fuimos amigas"

Hace un mes, durante el programa El Ejército de la Mañana (Bondi), los conductores Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy analizaron la tensión y reflexionaron sobre las posibles causas del malestar de Moria con Mirtha. “Este cruce con Mirtha viene de hace tiempo, es un ida y vuelta constante. Moria siente, como ocurrió con Susana, que ella va, se expone, cuenta cosas de su vida, habla de sus ex, de su hija, y no recibe nada a cambio”, expresó Ochoa.

El análisis continuó con una observación sobre el trasfondo emocional del conflicto: “Ella ha dicho en varias entrevistas que tanto Susana como Mirtha fueron ingratas al no ir a verla al teatro”. Al menos por ahora, las divas volvieron a hacer las paces y la relación entre ellas parece encaminarse hacia la paz y la cordialidad.