Mirtha Legrand celebró con Susana Giménez el Día del Amigo y sorprendió con el menú que eligieron

Este domingo se celebró el Día del Amigo en la Argentina. A raíz de este evento, Mirtha Legrand invitó a Susana Giménez a un almuerzo donde también participaron Teté Coustarot, María Teresa Villarroel, Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina y Alfredo Corti.

El agasajo de Mirtha Legrand por el Día del Amigo

“Qué alegría poder festejar la vida con amigos. Feliz día a todos”, destacó la Chiqui en una historia en su cuenta de Instagram. Esta juntada de amigos, que reunió a varias celebridades del espectáculo, tuvo como particularidad un menú sencillo compuesto por sandwiches de miga y porciones de budín.

En una mesa decorada con un mantel floreado y una vajilla elegante, la Chiqui, en el centro de la escena, estuvo acompañada de Susana Giménez, quien vistió una camisa blanca y sonrió para la cámara.

Sándwich de miga y budín, el menú escogido por la Chiqui

De esta manera, Mirtha, en una juntada íntima con sus amigos, disfrutó de la jornada dominical acompañada de sus afectos y eligió un menú simple, sin tanta complejidad, para agasajar al resto de los invitados.

Legrand, de 98 años, continúa con la programación habitual de su programa, que reúne a distintas figuras del espectáculo, música, deporte, entre otros ámbitos.

Justamente en la última emisión de su programa, Moria Casán dio el presente e intercambiaron algunas palabras que levantaron cierta polémica en una mesa integrada también por Jorge Marrale, Mariano Iúdica, Natalie Weber y Luis Novaresio.

La Noche de Mirtha contó con la presencia de Natalie Weber, Jorge Marrale, Moria Casán, Luis Novaresio y Mariano Iúdica StoryLab

“¡Qué mesaza!“, lanzó Mirtha, satisfecha por la convocatoria de su equipo de trabajo. Tras esta declaración, Moria no se quedó callada y dijo: ”La producción te armó un mesón espectacular". En esa misma línea, la One lanzó: "¿Vos tenés decisión sobre quiénes vienen?“. Para culminar con este intercambio y continuar con el resto de los invitados, Mirtha expresó: ”Sí, por supuesto".

Cabe destacar que anteriormente a esta presencia, Moria criticó el formato del programa de la Chiqui. “Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más historias para contarle. Ahora debería ser ella quien me cuente algo... Y como no lo hace, decidí no ir más”, indicó hace algunos meses.