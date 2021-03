Murió Álex Casademunt, compañero de David Bisbal en Operación Triunfo

Álex Casademunt perdió la vida tras sufrir un accidente de moto en Mataró, la localidad catalana en la que residía. El exparticipante de la primera edición en España de Operación Triunfo tenía 39 años y era padre de Bruna, de 3 años. Más allá de no haber sido el ganador, quien en esa oportunidad fue Rosa López, pasó varias galas allá por el año 2001 y se ganó el corazón de los televidentes españoles y también de sus compañeros.

El Operación Triunfo de ese entonces tenía 16 participantes y pronto caló hondo en el corazón de la gente. Más allá de que hubo muchas otras ediciones en España, ninguna alcanzó el nivel de adhesión que tuvo la primera. A pesar de haber conquistado el cariño de los televidentes, la fama no fue para todos una buena aliada y en más de una oportunidad los “triunfitos” han contado que tuvieron que recurrir a ayuda profesional para sobrellevar todo lo que siguió cuando el programa terminó.

De Vilasar de Mar, Barcelona, Casademunt fue uno de los integrantes de la primera camada de “triunfitos”. Tenía buena voz, buen porte y buen humor. En ese entonces tenía 20 años y llevaba la responsabilidad de divertir a sus compañeros. David Bustamante fue su primer aliado y uno de los más afectados tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

También David Bisbal le dedicó unas palabras a quien fue su compañero. “Esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”, escribió en su cuenta de Twitter y más tarde subió una foto en Instagram donde aseguró que Álex se ha convertido en una estrella en el cielo.

Luego de ocho galas, Casademunt dejó el programa, pero se llevó muchos amigos: Natalia (quien dijo estar “en shock” y “rota de dolor”), Mireia y Chenoa (a quien llamaba “mi cangreja” y quien escribió: “Ve tranquilo, mi cangrejo. Te quiero mucho”). Además tuvo un breve romance con Gene Machado, quien se despidió con un tierno mensaje en redes sociales, y con Verónica Romero. “Qué suerte la mía haberte conocido. Nadie como tú

me hacía reír tanto”, expresó en las redes sociales esta última.

Después de Operación Triunfo, Casademunt tuvo una banda con excompañeros y hasta intentó darle rienda suelta a su proyecto solista junto a su hermano. Si bien le puso garra, solo alcanzó cierto grado de éxito con un tema. Terminó haciendo participaciones en programas infantiles y hasta volviendo a OT pero como presentador. Además tuvo algunos papeles en series televisivas y en teatro. Sin embargo, en los últimos años vivió momentos tensos y fue noticia más por polémicas que por su trabajo.

LA NACION