Murió Hugh Keays-Byrn, el actor que interpretó a un icónico villano de Mad Max Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 11:18

El actor Hugh Keays-Byrne murió a los 73 años. Así lo informó Variety, luego de que el representante del actor que interpretaba al inmortal Joe, uno de los icónicos villanos en Mad Max, se lo confirmara. Según trascendió, el intérprete nacido en India se encontraba internado en un centro médico por algunas complicaciones de salud, pero se desconocen mayores detalles.

Keays-Byrne fue despedido en las redes sociales por varios compañeros que trabajaron con él. Entre ellos, el realizador Brian Trenchard-Smith, quien lo dirigió en El hombre de Hong Kong en 1975. "Hugh tenía un corazón generoso, ofrecía su ayuda a gente que la necesitaba o un lugar para quedarse a un adolescente que vivía en la calle. Le importaba la justicia social y preservar el medio ambiente mucho antes de que estos temas se pusieran de moda. Su vida estuvo gobernada por su sentido de la unidad de la humanidad. Extrañaremos su ejemplo y su amistad", escribió en su cuenta de Facebook.

El mensaje de Brian Trenchard-Smith dedicado a Keays-Byrne

Hugh interpretó Toecutter, el líder de la banda de los motociclistas y antagonista de Mel Gibson, en la primera Mad Max, de George Miller, en 1979, y casi 40 años después, en 2015, volvió a la franquicia en Mad Max: Furia en el camino, esta vez como el Inmortal Joe. Para este último personaje usaba una máscara de oxígeno y se convirtió en el referente del desierto desolado.

Hugh Keays-Byrne, en la piel del icónico villano de Mad Max

También fue parte de films como Stone, Mad Dog Morgan, The Trespassers, Blue Fin, Going Down, Snapshot, Strikebound, entre otros. En tanto fue parte de ciclos televisivos como Farscape, Runaway Island y Moby Dick.

El actor, quien se mudó a Inglaterra para estudiar teatro, además era integrante de The Royal Shakespeare Company, con quien se fue de gira con la obra A Midsummer Night's Dream a Australia, país donde se estableció luego.

Trailer de MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO 02:37

Video

Conforme a los criterios de Más información