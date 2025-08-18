Murió Jorge Maestro, el autor de grandes ficciones televisivas junto a Sergio Vainman

“Con profundo pesar despedimos a Jorge Maestro, destacado guionista y Presidente del Consejo de Televisión de Argentores, quien ha fallecido hoy en la ciudad de Buenos Aires. Desde nuestra entidad enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento“. Con estas palabras, Argentores dio a conocer esta mañana la noticia de la muerte del reconocido autor de 73 años, quien durante años formó una recordada dupla con Sergio Vainman. Las causas del deceso aún no fueron informadas.

Jorge Maestro nació el 13 de septiembre de 1951 y a finales de los años 60 obtuvo su título de maestro normal nacional. Luego inició la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Tiempo después se formó en dirección teatral y en actuación con el profesor Augusto Fernandes.

“Su trabajo autoral lo desarrolló en televisión, cine y teatro, aunque indudablemente su mayor reconocimiento llegó a través de sus guiones televisivos que marcaron una época en nuestro país con historias que disfrutaron todas las generaciones, tanto niños como adolescentes y adultos”, destaca Argentores.

Con Sergio Vainman formó una dupla reconocida, que alimentó a la ficción de la televisión abierta en épocas doradas. Juntos escribieron éxitos como Zona de riesgo, Montaña rusa, Clave de Sol, Amigovios”, La banda del Golden Rocket, Como pan caliente, Hombre de mar, Gerente de familia y Los machos, entre muchos otros programas.

Noticia en desarrollo