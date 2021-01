Murió Marcus D`Amico, actor de Superman II y Nacido para matar, a los 55 años Crédito: IMDB.com

Marcus D'Amico, actor conocido por sus interpretaciones en las películas Superman II y Nacido para matar, murió a los 55 años a causa de una neumonía en Oxfordshire, Inglaterra.

Melissa D'Amico, hermana del intérprete y directora de la agencia de actores del Reino Unido APA Talent, confirmó su muerte -que se produjo el pasado 16 de diciembre- y expresó el dolor por su partida. "No solo he perdido a mi bello hermano, sino que el mundo ha perdido a un actor y director increíblemente talentoso. Las palabras no pueden expresar cuánto lo extraño", escribió en una publicación en Instagram.

Nacido el 4 de diciembre de 1965 en Frankfurt, Alemania, y criado en el Reino Unido, D'Amico obtuvo una nominación al premio Olivier como mejor actor por su participación en la obra teatral Kushner's Angels in America, en 1992, en el National Theatre.

En Broadway, recibió un premio Theatre World por su interpretación de Eric Birling, junto a Philip Bosco y Rosemary Harris, en una adaptación de An Inspector Calls dirigida por Stephen Daldry a mediados de los 90.

D'Amico formó parte del reparto en películas como Superman II y Nacido para matar, de Stanley Kubrick, formó parte del elenco de la miniserie Tales of the cities (1993) y, más recientemente, tuvo un papel en la ficción The Alienist.

