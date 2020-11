Quién es Nicolás Furman, el músico y físico que enamoró a Karina La Princesita

La cantante confesó que está iniciando una relación con Nicolás Furman Crédito: Instagram @nicofurman

Karina La Princesita se vio acorralada por Ángel de Brito y el seguimiento virtual de Vicky Braier, alias Juariu, y confesó que comenzó una relación amorosa. La nueva pareja de la cantante es Nicolás Furman, un músico con quien ya se había cruzado en 2015 en su rol de jurado de la competencia de canto Elegidos (Telefe).

Todo comenzó por un informe de Juariu, panelista de Bendita (elnueve), donde expuso los detalles que la llevaron a descubrir quién es el nuevo amor de Karina. Primero, contó que la intérprete empezó a seguir a Furman en su cuenta de Instagram recientemente, y que ya habría estado en la casa del músico, por ciertas coincidencias de los muebles que se ven en sus fotos.

Enterado de las novedades, De Brito aprovechó para consultarle en vivo a la jurado del Cantando 2020 si había comenzado un noviazgo: "No, no estoy de novia. Me río porque me enteré de lo que pasó", respondió con timidez.

Sin embargo, cuando pusieron en la pantalla gigante el rostro de Furman, no pudo evitar sonrojarse: "¡Ay, que vergüenza por favor! Estoy charlando con alguien, iniciando algo". Así fue como confirmó que está feliz por su presente amoroso.

¿Quién es Nicolás Furman, el nuevo amor de La Princesita?

En 2015 Nicolás Furman sorprendió al público en su paso por Elegidos, la competencia de canto de Telefe donde Karina ofició de jurado. Por aquel entonces tenía 38 años y era la primera vez que participaba en un certamen televisivo, ya que cantar era más hobbie para e´l.

En su presentación contó que es oriundo de Bariloche y que vivió allí junto a su familia hasta sus 13 años. En una entrevista con El Cordillerano confesó cuál era su empleo en ese momento: "Soy físico y profesor universitario, y ahora trabajo en la empresa que construyó el satélite Arsat 1".

"Siempre desde la parte de sistemas aporté al soporte. En el Ar-Sat 1 estuve más involucrado desde lo que es cronograma, siempre desde el software que soportaba el seguimiento del proyecto, nunca en contacto directo con el satélite", explicó.

Furman se había anotado en el casting por insistencia sus compañeros: "Sinceramente no pensaba que me iban a llamar", confesó al mismo medio.

Por estos días el cantante estuvo invitado a un "vivo" de Instagram de La Princesita, y fue luego de esa transmisión que surgieron los rumores de romance. Incluso Sol Cwirkaluk, la hija de la jurado y El Polaco, expuso en sus redes que veía a su madre muy soñadora cuando hablaba con el muchacho.

Furman acumula más de 66.000 seguidores en Instagram, y en su galería tiene algunas postales de un viaje a Islandia y Escocia que hizo en los últimos años. Actualmente está enfocado a pleno en su carrera musical, y logró cautivar a La Princesita con su voz.