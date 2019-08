Luciano Cáceres y Andrea Rincón estarían viviendo un romance

Andrea Rincón y Luciano Cáceres estarían viviendo un romance Crédito: Archivo

19 de agosto de 2019 • 16:27

Parece ser que la pasión está más vigente que nunca en el set de grabación de Argentina, tierra de Amor y Venganza. A los rumores de noviazgo entre Delfina Chávez y Albert Baró, ahora se suman los indicios de un nuevo romance.

Según contó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, una nueva relación habría florecido en los pasillos de Pol-ka. " Hay romance entre Luciano Cáceres y Andrea Rincón, que empezó a grabar hace poco", dijo el periodista para sorpresa de sus panelistas.

"Ayer estuvieron en un restó de comida hindú, y me imagino que no estaban ensayando la novela, así que por lo menos una salidita hicieron", agregó de Brito. Las angelitas reaccionaron con sorpresa ante la revelación, y Graciela Alfano no se contuvo de hacer una observación particular. "Hay que ver si la hija de él la acepta".

A principios de año todos los rumores apuntaban a que Cáceres estaba iniciando una relación con Juana Viale. "Con Juana no fuimos juntos a México, nos cruzamos en la fiesta de los Premios Platino. Ella hizo su viaje y yo hice el mío. Estoy solito", había dicho él en su momento. "El amor no se busca, el amor te sorprende y no lo podés parar. Pero estoy soltero...", agregó antes de contar que debe tener una mujer para enamorarlo. "Necesito una persona que sea buena compañera, seria, laburante e independiente".

Por su parte, ella también estaba en la búsqueda de la pareja ideal. "Ninguno de los hombres que tuve a mi lado fue digno", le dijo a LA NACION en el 2018 mientras hablaba de la posibilidad de ser madre. "En el mundo, lo más importante es el amor. Si estoy acá viva, es por amor. De lo único que me alimento es de amor".