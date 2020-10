Abel Pintos y Mora Calabrese fueron padres: nació Agustín

Nació Agustín, el primer hijo de Abel Pintos

La dulce espera finalmente terminó para Abel Pintos y su novia, Mora Calabrese, quienes ayer le dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Agustín, según confirmó el periodista Ángel de Brito. El bebé nació en una clínica privada de Resistencia, Chaco, la ciudad natal de ella.

Anticipando la llegada del niño, el cantante viajó al litoral a comienzos de octubre y se instaló allí para esperar el nacimiento de su primogénito. "Esperar un hijo o hija te pone todo en una nueva perspectiva. Todo eso que pensás que aprendiste se relativiza. Uno espera haber aprendido mucho para poder tomar semejante responsabilidad y a su vez partís de que vas a aprender muchísimo con esta nueva etapa", había dicho hace unos días durante una entrevista en el programa Morfi.

Abel y Mora se conocieron en 2013 después de un recital que el cantante brindó en Chaco. Ella, quien era fanática de él, quiso conocerlo en persona sin saber que el ídolo terminaría siendo el amor de su vida. Calabrese, de 32 años, es empresaria textil y tiene una hija adolescente de una relación anterior.

"No te voy a pinchar con la barba, ni te voy a hacer cosquillas con el bigote. ¡Cómo te estamos esperando chiquito! 'Solo pienso en ti y en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar, a que estés aquí'", escribió Abel hace una semana al compartir una foto de la panza, revelando la ansiedad por tener al bebé en brazos.

El músico también le dedicó una dulce canción al pequeño, "Piedra Libre", la cual dio a conocer a principios de septiembre. "Una noche soñé que jugaba a las escondidas con Agustín. Lo buscaba en los rincones de la casa, pero no lo veía. Solo lo escuchaba correr, cambiando de lugar. Siempre sabía dónde estaba, aunque no lo veía. Desperté con esa sensación y escribí parte de la canción", contó durante una entrevista exclusiva con LA NACION.

"No fue una decisión decir, bueno, voy a ser papá y voy a hacer una canción al respecto que voy a mostrar al público como parte de mi carrera. Fue muy personal. Jamás me hubiese imaginado que sería un single de un disco que ya estaba terminado hace tiempo. De alguna manera tuvimos que abrir el álbum para que 'Piedra libre' no solo fuera parte de ese disco, sino que además se convirtiera en una canción representativa", explicó sobre el tema, que ocupa un lugar más que especial en su lista de éxitos.

