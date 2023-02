escuchar

Calu Rivero y Aíto de la Rúa se convirtieron en padres. Luego de un embarazo repleto de mensajes de amor, reflexiones sobre la vida, rituales espirituales y muchas fotos en Instagram, ese miércoles por la tarde nació Tao, el primer hijo de la pareja.

“Primicia de Intrusos en el Espectáculo. Nació Tao, el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa”, contó sentada en la mesa del programa de chimentos la periodista Laura Ubfal. “Fue un parto hermoso, natural, divino”, agregó luego, y explicó que el nombre deriva de “el taoísmo” y que significa “el camino de la vida”.

Hace apenas un día, Dignity, el nombre que la actriz eligió usar en lugar de Calu, compartió las últimas postales del embarazo. Con la leyenda “in the flow of nature” -en el flujo de la naturaleza, según su traducción del inglés-, se dejó ver muy feliz con un fondo de cielo y plantas a su alrededor con Aíto, su amor, entre poses y risas. Ella, con una bikini color marrón y él con un pantalón batik y una remera con la palabra “yogue”. La publicación alcanzó casi 32 mil likes.

La noticia menos esperada

Estefi Berardi, panelista de LAM, fue la encargada en agosto del 2022 en dar a conocer la primicia del embarazo. En aquel momento lo que más sorprendió del enigmático revelado por la periodista fue el nombre del padre de la criatura: Aíto de la Rúa. Es que, si bien la influencer y el abogado y empresario fueron pareja durante muchos años en el pasado, pocos sabían de esta nueva oportunidad.

Calu Rivero y Aíto De la Rúa Marcelo Rodriguez

Tras confirmar la información, Berardi contó que Calu y el hijo del expresidente de la Nación Fernando de la Rúa estaban juntos desde hacía tres años y que hasta el momento del embarazo nunca se habían mostrado en las redes sociales . Por su parte, Fernanda Iglesias agregó que la pareja se volvió a mostrar públicamente en Punta del Este el 2021.

Maravillada

Luego de conocerse la noticia, la propia Dignity charló con LAM sobre su relación con Aíto y su embarazo. Tras recibir las felicitaciones del cronista por la llegada de la maternidad a su vida, la actriz -que en los últimos años también fue noticia por sus acusaciones de abuso contra Juan Darthés- reflexionó: “ Todo tiene que ver con todo, el momento en el que sucede. Poder compartir en el podcast [su nuevo proyecto por Spotify] y en las redes el proceso, habla de que yo ya sané. La vida viene cuando hay sanación, como en este caso ”, mencionó.

Rivero habló en esa charla también de lo feliz que se siente con su pareja, de quien se había separado en 2008, tras un breve noviazgo. Sobre la sorpresa que provocó su reencuentro con el hijo del expresidente, Calu explicó: “ Nadie se lo esperaba porque yo no ando contando. Cuando estuve sin redes [sociales], me decían: ‘dónde estás, qué te pasó’, ‘no me pasó nada, estoy viviéndola bárbaro, lo que pasa es que no la estoy contando’ ”, detalló.

Rivero y De la Rúa se dieron una nueva oportunidad en el amor y mantuvieron la relación bajo total hermetismo hasta que se dio a conocer la noticia del embarazo de la actriz. “Con Aíto nos conocíamos de antes, fuimos novios, y trece años después nos reencontramos en Uruguay. Belleza, la vida, lo que ya está escrito”, expresó la artista.

Calu aclaró que, tras la separación, la pareja mantuvo el contacto. “Quedamos siempre muy bien, porque él para mí es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia”, dijo. Sin embargo, aclaró que el reencuentro también fue una sorpresa incluso para ella. “ Ni me imaginaba que 13 años después... Quién te lo iba a decir, ¡padre de mi hijo! Él también está sorprendido con eso, pero maravillados y confiados en lo que ya está escrito ”, remarcó.

Una historia de amor gestada en Punta del Este

Los flamantes padres se conocieron en el verano de 2008 en Punta del Este y trece años después se reencontraron en el mismo lugar. En su primer noviazgo, tuvieron un romance breve pero intenso y, sobre todo, de mucha exposición. Por entonces, Rivero daba sus primeros pasos en la actuación y, con mucho éxito, en programas como Patito feo y Casi ángeles, al tiempo que desplegaba a pleno su título de it-girl. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, decía ella sobre su relación con Aíto.

Aíto y Calu, en los inicios de su relación

Los paparazzi no los dejaban en paz, pero fue un romance de verano. La separación fue en buenos términos y no hubo escándalos; simplemente se apagó el fuego. Quedaron con buena relación y conversaban cada vez que se cruzaban, de casualidad o por las artimañas del destino. Ella siguió trabajando como actriz y como modelo, se metió de lleno en un camino espiritual, levantó su voz para contar su dura experiencia con Juan Darthés durante las grabaciones de Dulce amor, adoptó el nombre de Dignity y se mudó a los Estados Unidos. Hasta que, años después, se volvieron a encontrar.

