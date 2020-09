La pareja homenajeó al escritor uruguayo en el día de su nacimiento Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 15:35

Natalia Oreiro tiene un vínculo muy especial con su compatriota, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien falleció el 13 de abril de 2015, en Montevideo. La actriz y cantante siempre expresa su gran admiración por los textos del autor y hace unas horas, en su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores un video en el que se la puede ver leyendo inolvidables palabras del escritor, mientras su marido, Ricardo Mollo, la acompaña con su guitarra.

"A 80 años de tu nacimiento vives en mí, siempre. El 3 de septiembre de 1940 en Montevideo nacía el escritor Eduardo Galeano y cambiaría la vida de muchas generaciones que encontramos en sus textos la respuesta a una búsqueda que parecía a la deriva", comienza el texto de Oreiro.

"Las venas abiertas de America Latina fue un despertar social en mí, marcó mi adolescencia y mi rumbo. El libro de los abrazos, Patas arriba, La canción de nosotros, Días y noches de amor y de guerra, Los hijos de los días, Espejos, Bocas del tiempo, Memoria del fuego 1-2-3, Úselo y tírelo, El cazador de historias, Ser como ellos y tantos otros....", añadió Natalia, enumerando las obras del escritor.

"GRACIAS y feliz nacimiento. #Galeano", concluyó la artista en un sentido posteo en el que leyó "El mundo", uno de los textos que integran El libro de los abrazos, editado en 1989.

"Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.", leyó Natalia al ritmo de la guitarra de su marido en un clima calmo.

En diálogo con LA NACION, en el marco del estreno mundial en Netflix del documental de Martin Sastre, Nasha Natasha, la actriz contó el motivo por el cual decidió incluir textos de Galeano en la producción que registra su gira de más de un mes por Rusia.

"Él tiene mucho que ver conmigo, siempre me reconocí en su literatura, siempre me apropié de partes de él para graficar alguna imagen. Al mismo tiempo, todavía me cuesta ver algo que tenga que ver conmigo; de hecho, no puedo creer que el documental se va a estrenar, con cosas tan personales, se ve a mi familia, a mi hijo, mi casamiento, y pensé que esos momentos podían ser intervenidos con textos de Galeano. Hablé con su mujer por los derechos y fue muy generosa", contaba Natalia.

Trailer de Nasha Natasha, documental sobre Natalia Oreiro - Fuente: Netflix 01:03

Video