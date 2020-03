Natalie Pérez, internada tras un tratamiento para congelar óvulos

Este fin de semana, Natalie Pérez tuvo que hacer una pausa en los festejos por el lanzamiento de su nuevo tema "Te quiero y nada más", debido a complicaciones en su salud. El domingo, la actriz fue internada en el sanatorio de Los Arcos tras sufrir complicaciones luego de un tratamiento para congelar óvulos .

Según le confirmaron a LA NACION allegados a la artista, el sábado por la mañana Natalie se hizo una punción para extraer óvulos y luego realizar una vitrificación de ovocitos, conocida popularmente como congelamiento de óvulos, que luego pueden ser implantados en un futuro. Una vez en su casa, la protagonista de Pequeña Victoria comenzó a sentir fuertes dolores, razón por la cual el domingo acudió a la guardia para una consulta médica.

Allí detectaron que había sufrido una hemorragia interna, una de las posibles complicaciones del procedimiento, y fue internada. Actualmente, la actriz y cantante se encuentra estable y recuperándose en el sanatorio rodeada de sus seres queridos.

"Tengo 34 años y creo que esta es la edad ideal para congelar óvulos", le decía Pérez a la revista HOLA! hace unos meses . La artista comenzó a interiorizarse de la mecánica del tratamiento tras ser parte de la novela de Telefe. "Creo que si no tengo hijos en el corto plazo ya estoy en edad de hacer algo así", agregaba, refiriéndose a esta práctica médica .

"¡Tengo muchas ganas de ser mamá! De hecho, en mi grupo de amigas todas pensaban que yo iba a ser la primera. Después, por esas cosas de la vida, no sucedió. Tuve tres noviazgos largos durante los cuales si llegaba un hijo iba a ser bienvenido, como lo será el día que venga. Pero bueno, no llegó", reflexionaba recientemente sobre la posible llegada de un hijo a su vida.

Hoy en día, Natalie se encuentra en un gran momento profesional. Consagrada como actriz, y con una carrera que crece cada día más en el mundo de la música, disfruta del éxito que consiguió gracias al esfuerzo de muchos años. "Me dediqué mucho a mi trabajo, pero no quiero esperar mucho tiempo más para tener hijos. Pienso en todo, en que mis abuelos ya no van a estar y en que mis viejos van a ser muy grandes para ser abuelos".