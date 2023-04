Natalie Portman: del insólito repaso por sus papeles más icónicos en pantalla al equipo de fútbol femenino que lidera junto a otras estrellas de Hollywood

escuchar

Esta semana, Natalie Portman pasó por The Late Late Show with James Corden y se animó a uno de los clásicos del talk show estadounidense: recrear en siete minutos su amplia trayectoria en el cine. Tras repetir -en una performance que incluyó hasta vestuario- sus papeles más emblemáticos, la actriz habló de su otra labor en el mundo del deporte, donde desde hace un tiempo brilla con un equipo de fútbol femenino que fundó junto a otras estrellas de Hollywood.

La noche del martes tuvo a Billie Eilish y Natalie Portman como invitadas estrella en The Late Late Show de James Corden @latelateshow / Instagram

Julia Roberts, Matt Damon, Tom Cruise y Tom Hanks son algunas de las celebrities que se animaron a este segmento del programa, donde el presentador James Corden ayuda a sus invitados a representar su carrera en solo unos minutos. Portman se sumó ahora a la lista y, en un divertido paso de comedia, se animó a recrear muchos de sus papeles más famosos. Con un croma azul de fondo -que iba simulando las distintas locaciones de sus films- y varios cambios de vestuario característicos de cada proyecto que encarnó, la invitada recordó sus épocas en El cisne negro, Tiempo de volver, Closer, La otra Bolena, V de Venganza, Amigos con derechos y tres películas de Star Wars.

Tampoco faltó su nuevo rol, ese que está lejos de los sets pero que ha despertado pasiones inimaginables. Tras terminar el divertido sketch, el club deportivo Angel City apareció en pantalla, descolocando al conductor. “Lo siento mucho. Es solo que has estado en muchas películas y tengo que ser honesto, no he visto esta. ¿Ciudad de los ángeles? Suena dramático”, le dijo Corden haciéndose el desentendido.

Inmediatamente, Portman atrapó una pelota de fútbol desde fuera de cámara y advirtió: “Angel City no es una película. Somos el principal equipo nacional de fútbol femenino de Los Ángeles y hay una serie documental de tres partes sobre el equipo que comienza el 16 de mayo en HBO”. Tras promocionar el lanzamiento, la fundadora de este team aprovechó para cargar al conductor: “Angel City es básicamente como tu equipo Westham, pero con más jugadores que han ganado la Copa del Mundo”, bromeó.

Más allá de las bromas y cargadas, lo cierto es que Portman no sólo ha construido una carrera de éxito en la pantalla sino que ahora también lo está haciendo en las canchas. Junto a un grupo de amigas y colegas de Hollywood, entre las que se encuentran Eva Longoria, Jessica Chastain, Jennifer Garner y la tenista Serena Williams, hizo realidad esa idea que tanto rondaba en su cabeza: fundar un nuevo equipo de fútbol femenino en Los Ángeles.

Serena Williams, Jennifer Garner, Eva Longoria, Natalie Portman y Jessica Chastain fundaron un equipo de fútbol femenino en Los Angeles

“Comenzamos a ir a los juegos, y rápidamente nos convertimos en fanáticas del deporte. Pero lentamente comenzamos a ver que no estaba recibiendo la celebración que merecía. Empezamos a pensar qué pasaría si hubiera un equipo en Los Ángeles”, contó Natalie Portman en una entrevista con la revista People sobre cómo surgió este equipo femenino llamado Angel City Football Club.

Desde entonces, su objetivo no solo fue construir un equipo ganador en el campo, sino también fomentar la equidad de las mujeres mientras se disfruta de este deporte que genera un gran fanatismo en todo el mundo: “El fútbol une a la gente y es alegre (...). Creo que para todos los niños es muy influyente ver que las atletas femeninas sean celebradas como se merecen. Quiero decir, crecimos como niñas y se esperaba que idolatráramos a los atletas masculinos, y lo hicimo s”, reflexionó, dando a entender que ahora llegó nuestro turno de hacer historia en las canchas.

Natalie Portman con la camiseta puesta de su equipo, Angel City FC Getty

“También esperamos tener un impacto sustancial en nuestra comunidad, comprometiéndonos a extender el acceso a los deportes para los jóvenes en Los Ángeles”, agregó entusiasmada quien comparte esta nueva pasión con su hija Amalia, de 6 años, y su hijo Aleph, de 11, ambos fruto de su amor con Benjamin Millepied.

