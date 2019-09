Natalie Portman y Priyanka Chopra Jonas, muy glamorosas y de estreno

Natalie Portman y Priyanka Chopra Jonas Crédito: Agencias

Natalie Portman y Priyanka Chopra Jonas son dos celebrities que están de estreno. Portman asistió a la premiere de su nueva película, Lucy in the sky, en Los Ángeles, con un look que no pasó inadvertido: un minivestido, en color negro, con un escote profundo. En tanto, Chopra Jonas, que está a varios kilómetros de los Estados Unidos, hizo lo propio al promocionar su film The sky is pink, en la ciudad de Mumbai, India, con un outfit al rojo vivo.

El look de Natalie Portman, con un escote profundo, una de las tendencias de moda actuales Crédito: Agencias

La actriz de El asesino perfecto está concentrada a pleno en su nuevo film, donde interpreta a una mujer astronauta. La película está dirigida por Noah Hawley, quien debuta como director de cine, ya que anteriormente se dedicó al mundo de las series, como Legion y Fargo. El reparto lo completan los actores Jon Hamm y Dan Stevens. La película se estrenará el próximo 4 de octubre en los Estados Unidos, pero aún no tiene fecha de estreno en nuestro país.

Natalie Portman junto a Jon Hamm y Dan Stevens, los coprotagonistas de su nueva película Lucy in the sky Crédito: Agencias

Sin embargo, no es el único proyecto que Portman tiene entre manos. Tiene pendientes otras producciones para el futuro: Vox Lux, junto con Jude Law; Dolphin Reef, un documental en el que prestará su voz para la narración; y el ansiado film Thor: Love And Thunder, dirigido por Taika Waititi. También tiene algunas series en vista, así que la actriz pisará muchas más alfombras rojas durante los próximos meses.

Natalie Portman apostó al pelo corto, labios rojo pálido y un esfumado suave en los ojos para completar su look

Chopra Jonas también está en un gran momento profesional, ya que está promocionando su nuevo film, The sky is pink . La esposa del menor de los Jonas Brothers posó en Mumbai ante los fotógrafos con un vestido, strapless, al rojo vivo que marcaba su silueta.

El look de Priyanka Chopra Jones en la promoción de su nueva película en Mumbai Crédito: Agencias

La nueva película de Bollywood es una historia inspirada en hechos reales y trata sobre la vida de Aisha Chaudhary -interpretada por Zaira Wasim en la película-, quien se convirtió en una líder motivacional después de ser diagnosticada con un trastorno de inmunodeficiencia a sus 13 años. Choprah Jones interpreta a la madre de la niña en el film. La directora Shonali Bose debuta en la pantalla grande con esta apuesta, que ya fue presentada en el Festival de Cine de Toronto y recibió muy buenas críticas.

Priyanka Chopra Jones junto a dos actores del film, Rohit Suresh Saraf y Farhan Akhtar Crédito: Agencias

El nuevo film de la actriz llegará a las pantallas grandes de la India el 11 de octubre. Y Chopra se mostró muy entusiasmada por su regreso al cine. Su marido, Nick Jonas, con quien se casó en diciembre del año pasado, la apoya en su carrera y suele dejarle en las redes sociales elogiosos comentarios sobre sus interpretaciones.

Priyanka Chopra Jonas no pasó inadvertida por los fotógrafos mientras promocionaba su estreno Crédito: Agencias